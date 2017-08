Chávez se derrite por la crema

Se puso la camiseta crema de manera oficial. El delantero Daniel Chávez entrenó esta mañana con Universitario en Campo Mar y posteriormente fue presentado como refuerzo de los merengues. El atacante dijo que es un sueño cumplido jugar por un equipo grande en Perú.

“Para mí es un sueño cumplido jugar en Perú por un equipo grande como Universitario, ya que en Bélgica lo hice en Brujas. Me sedujo mucho la opción de venir a la ‘U’, me han recibido de la mejor manera, se nota que el grupo está muy unido y ahora solo quiero ponerme a punto para tratar de ganarme un espacio en el equipo”, dijo Chávez.

Luego, el delantero comentó que “veo que todos trabajan con chispa y hay una pelea sana para ser titular. Aún no he podido hablar mucho con el técnico Troglio sobre la posición en la que me necesita, pero yo solo sé que tengo que entrenar fuerte y mostrarme para que me tenga en cuenta”.

Sobre su salida de FBC Melgar, Chávez comentó que “no me sentía muy cómodo porque a uno siempre le gusta estar en la cancha, por ello hablé con los directivos y el profesor Reynoso y me dijeron que apenas haya una posibilidad me darían las facilidades para salir. Apareció lo de la ‘U’ y no tengo ninguna duda que este equipo va a conseguir cosas importantes”.