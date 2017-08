‘Mou’ luchará por Bale

Real Madrid y Manchester United, chocarán hoy 1:45 p.m. por la Supercopa de Europa

El técnico portugués del Manchester United, José Mourinho, anhela vencer en la Supercopa de Europa a su exequipo, el Real Madrid. Además, ‘Mou’ mostró gran interés de fichar a Gareth Bale.

“Vamos a intentarlo, es obvio. Pero es obvia la diferencia entre el ganador de la Champions y la Europa League. La Europa League es difícil porque hay muchos partidos, viajes… Y la motivación, porque no es lo máximo para el jugador del fútbol. La mayor calidad está en la Champions. Claro que hay una diferencia, pero es posible. Pensamos que podemos ganar”, declaró Mourinho en conferencia de prensa.

“Si Bale juega mañana (hoy) es una señal evidente de que sus planes son seguir en el Real Madrid. Si no juega, me pelearé con otros que lo quieran. Si por la llegada de otro jugador Bale estuviera en la puerta de salida, yo le esperaría al otro lado y me pelearía con otros entrenadores por él'”, dijo.

Mourinho llevó a toda su plantilla a Skopje, incluso jugadores suspendidos y lesionados como Phil Jones y Eric Baily.

Cuando fue preguntado sobre su mala relación con algunos jugadores de Real Madrid, el entrenador dijo: “Mis problemas en el fútbol son siempre problemas que se quedan en el fútbol. Con los jugadores que he trabajado mantengo relación con unos y con otros no. No sólo con los jugadores del Real Madrid sino del Chelsea, Porto, y otros. Si me los encuentro en la calle, los saludo”.