Rabanal no jugará ante Garcilaso

El polifuncional del Deportivo Municipal Eduardo Rabanal, dio a conocer su versión sobre la gresca que se dio en Arequipa, donde él resultó siendo el más perjudicado.

“Yo me acerco porque veo que el comando técnico de nosotros eran solo dos personas y la gente de Melgar eran mucho más, entonces voy a separarlos, y llego con la fuerza que estoy corriendo para poder retrocederlos a ellos y yo ahí rápido me encuentro con el cabezazo, y una vez que estoy en el piso ya no tengo reacción”, declaró el futbolista ‘edil’.

Luego, añadió: “Si se congela la imagen y solo se ve una imagen, se va a ver mi codo ahí en su pecho, pero si ven el video mi codo no tuvo contacto con el pecho del profesor (Ortega). Yo alcé el codo porque veo que su brazo está más arriba del mío y dije que ahorita me conecta uno. Si yo quiero pelearme no iría a empujar…”

Rabanal no sabe el tiempo que estará de baja y aseguró tener el tabique desviado. “Estoy descartado para el duelo del miércoles ante Garcilaso. Siendo una fractura, me imagino que tendré que operarme porque el tabique está desviado”.