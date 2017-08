Cazulo: “Alianza sería el justo campeón”

A lo largo del campeonato, el Alianza Lima de Pablo Bengoechea fue duramente criticado por su estilo de juego, a pesar de los buenos resultados que lo colocaron – ahora- a un paso de alzar el título del Torneo Apertura. De hecho, el murmullo aumentó luego de que los íntimos se impusieron, bajo una dinámica defensiva, ante un Sporting Cristal acostumbrado a ser protagonista desde lo ofensivo.

En ese marco, el capitán de Sporting Cristal, Jorge Cazulo, reconoció la eficacia de Alianza Lima y se mostró en contra de los críticos que desmerecen la buena campaña de Pablo Bengoechea, bajo una idea de juego que prioriza el cero en su arco.

“En el caso de que lo logre, Alianza Lima ha hecho más puntos, ganó los dos clásicos. Para salir campeón, necesitas muchas cosas. No es fácil. No me gusta que desmerezcan lo logrado. Sería un justo campeón”, dijo el uruguayo.

Cabe destacar que el DT Pablo Zegarra, a lo largo de su campaña con Sporting Cristal, se encargó de defender el estilo de juego que inculcan los ‘celestes’ de las divisiones menores hasta el primer equipo, que quedó fuera de la lucha por el título del Apertura.

“En Uruguay, desde muy pequeños, es muy competitivo. Todos quieren ser futbolistas. Existe una historia marcada por grandes victorias. Para ganar, hay que tener un plan. Cada equipo lo tiene y potencia las virtudes de sus jugadores. El fin es de todos: ganar. Pero la manera es muy importante”, dijo el Piqui.

Por otro lado, el futbolista de 35 años de edad reveló que le gustaría jugar “un par” de año más en el fútbol profesional. ¿Solo por Sporting Cristal? No, porque no descarta ir a otro club para mantener intacto su sueño. ¿Y luego del retiro?: “Me voy a tomar una pausa. Luego voy a formarme como técnico, para aprender”, concluyó.