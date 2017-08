‘Mou’ saca balance del partido

El director técnico del Manchester United, José Mourinho, se pronunció luego de la derrota por 2-1 a manos del Real Madrid por la Supercopa de Europa, resaltando que el gol de Casemiro hubiese sido anulado si es que se hacía uso del VAR en este cotejo.

“Puedo explicar el dominio del Madrid, ya que su primer gol fue en fuera de juego. Con el VAR, la anotación hubiera sido anulada y tendríamos otro partido en 0-0. El dominio es consecuencia de la calidad del Real, que tiene jugadores que la tocan muy bien. Sin embargo, en el fútbol nunca se puede decir qué habría pasado. El mejor momento del Madrid fue entre el minuto 20 y 40 del primer tiempo, donde fue el gol de Casemiro.

Agregó: “En la Premier League no está el Madrid, hay grandes equipos pero son diferentes. Y ninguno de ellos tiene una réplica de los medios del Real, son únicos y muy sólidos jugando el balón. No obstante, en el segundo tiempo hicimos el partido que ellos no saben dominar y estoy muy contento con nuestra reacción, estuvimos peleando hasta los últimos segundos”, sentenció el entrenador portugués.