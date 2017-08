En Jaén el jefe de la Policía Municipal negó acusaciones

Jaén (Por: Félix Adrianzén).- El jefe de la Policía Municipal de Jaén, Ramón Chavesta Asenjo, acusado por un grupo de emolienteros de pretender cobrarle 100 soles para reubicarlos en otra zona más comercial, recibió a Panorama Cajamarquino en su oficina del mercado 28 de Julio y negó tajantemente la denuncia en su contra

Hace dos semanas este funcionario fue repuesto en su cargo y lleva 32 años de servicio como policía municipal y -según él- ha trabajado siempre con transparencia.

Como conocedor del trabajo que realiza, acusó a los ambulantes de ser los primeros enemigos de su área y tan solo por hacer respetar y cumplir las ordenanzas y además por hacer efectivas las órdenes de sus superiores.

“Esto ha sido manejado por un subalterno que no soy santo de su devoción y no es la primera vez que me siembra esto, ya van dos veces. Y porque yo he sido militar y me gusta que el policía municipal sea disciplinado y cumpla con su trabajo. El tipo es un poquito relajado y me ha creado esto”, manifestó.

En otro momento de la entrevista Chavesta descartó las acusaciones en su contra y manteniéndose firme en sus declaraciones aseguró que su conciencia, sus valores y su honor, están intachables.

“Me han hecho una crítica destructiva a nivel periodístico, pero acá, a este pecho, le faltan dos años para retirarse por la puerta grande, agradeciéndole a Dios, a Jaén, que dejé toda mi juventud, como jefe de la policía municipal”, concluyó.