¿Korina Rivadeneira está embarazada? Esto dijo Mario Hart

El piloto y cantante de música urbana Mario Hart reapareció para presentar su nuevo tema ‘Aquí se queda’ y aclaró las recientes declaraciones que hizo su madre Milagros del Águila, quien dejó entrever que Korina Rivadeneira estaría embarazada.

“Mi familia la adora, se llevan muy bien. Ha encajado bastante bien en mi familia. A mi mamá le encantaría que empecemos a tener hijos y hacer crecer a la familia, pero no, eso es falso, ella no está embarazada, no es el momento tampoco, pero sí nos encantaría tener hijos”, dijo Mario Hart a la web de América Televisión.

Asimismo, la madre de Mario Hart también señaló que si Korina llega a irse del Perú, el piloto la acompañará a donde vaya. Hart reafirmó que pase lo que pase, siempre estará al lado de su esposa.

“Esperemos que no tengamos que llegar al punto que me quiten a mi esposa, que traten de separar a mi familia. Tengo todo el derecho de querer formar una familia en mi país, estamos casados y sería ilegal (la expulsión de Korina). Esperemos que no llegue ese momento ¿Sí estaré con ella incondicionalmente? De todas maneras”, indicó Mario Hart.