Orgulloso de su plantel

El técnico de UTC, Franco Navarro, dijo que es complicado alcanzar el título del Apertura, sin embargo darán pelea hasta el final con un plantel del que siente muy orgulloso.

“Realmente me siento orgulloso de estar al frente de este grupo humano. Todos me mostraron un profesionalismo y amor propio increíble y esperamos seguir con esa misma humildad para pelear también en el Clausura. Sabemos que ganar el Apertura es complicado, pero daremos pelea hasta el final”, dijo Navarro.

Luego, el estratega de los cajamarquinos, comentó que “digo que es complicado ganar el Apertura porque Alianza hizo muy bien las cosas de visita, le ganó a rivales claves fuera de casa y no veo que le hagan muchos goles. Pero, más allá de ello, esperemos que las cosas se prologuen a un partido extra contra ellos. Este equipo se merece todo y no tengo ninguna duda que un premio tendrá en el año. Lo más importante es que el equipo no se parta y no pierda ese profesionalismo demostrado a prueba de balas”.

Navarro también se refirió sobre los reclamos pendientes. “Eso sí me parece muy grave porque estos fallos deberían salir de manera rápida para darle una mejor transparencia al torneo”.

Sobre refuerzos, el técnico de UTC precisó que “tal vez hemos sufrido al momento de hacer algunas variantes, pero ya llegó un delantero costarricense y vendrán dos jugadores más que el presidente me prometió para hacernos más fuertes en el Clausura. ¿Y Jean Deza? Es un jugador que me hubiera encantado tener, una posibilidad, pero más allá de ello no sé lo que puede darse en las negociaciones”.