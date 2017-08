García Pye: “IPD está desinformando en redes sociales”

Antonio García Pye, gerente de selecciones, manifestó que les genera sorpresa que IPD esté hablando del estado del campo del Estadio Nacional y señaló que están haciendo campaña en redes sociales para limpiarse tras lo ocurrido.

“Nos genera sorpresa porque nosotros ya no queremos hablar más de esta supuesta polémica, pero hay mucha desinformación en redes sociales. Quieren comparar la cancha de fútbol con un parque, es un tema de suelo, los ingenieros explicaron cómo iba a quedar el piso. No se trata de ver verde, que se puede ver bonito pero no está para un partido de fútbol”, dijo García Pye.

Agregó: “En el Monumental está el piso como debe ser, el pasto verde y se podrá ver el día del partido”.

“Ellos están haciendo campaña por redes sociales para limpiarse pero es un tema al que ya le hemos dado vuelta y estamos enfocados en la selección”, aseguró.

Sobre la llegada de los jugadores convocados indicó: “Creo que la mayoría va a llegar el domingo 27, los de Brasil y Tapia son los que llegan el lunes y ese día ya espero que estén todos aquí”.

Finalmente habló del fallo del TAS. “Los últimos trascendidos es que esta semana estaba, pero no hay ninguna comunicación oficial. No se está trabajando en función a eso, sino en función a tener el equipo listo para los partidos”.