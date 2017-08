Ya es parte del Misti

El defensa Renzo Revoredo firmó ayer por FBC Melgar para el Torneo Clausura y ahora la administración rojinegra irá por el delantero que reemplazará al argentino Enmanuel Herrera.

Revoredo jugó durante cinco temporadas de manera contínua por Sporting Cristal pero anteriormente estuvo en Barcelona de Ecuador, Olimpia de Paraguay, Universitario y Bolognesi, en donde precisamente fue dirigido por Juan Reynoso, actualmente entrenador de Melgar.

Pero, Renzo Revoredo no será el único jugador que llegará a FBC Melgar para el Clausura, ya que la administración rojinegra viene estudiando reforzar no solo el ataque sino también la zona defensiva.

Sobre la situación del colombiano William Palacio, se supo que la gente arequipeña hizo la consulta para saber si podía ser inscrito o no, sin embargo es casi seguro que no se quedará en Melgar, tomando en cuenta que el jugador no puede actuar por tres equipos en un mismo año. Recordemos que el atacante cafetero jugó en este 2017 por Comerciantes Unidos y ahora último por Lobos BUAP de México.

Por otra parte, aún se desconoce si Carlos Ascues seguirá con el equipo rojinegro en el Clausura. ¿Y Paulo Hinostroza? Permanecerá hasta fin de año.