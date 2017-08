Instagram: Georgette Cárdenas defendió a su pareja por su edad

La guapa modelo Georgette Cárdenas decidió por primera vez compartir con sus fieles fanáticos en el mundo del ciberespacio toda la felicidad que siente de encontrarse completamente enamorada.

Georgette Cárdenas utilizó sus redes sociales para mostrar una imagen en compañía de su novio, con quién mantiene una relación sólida de varias meses.

Sin embargo, la conductora de Panamericana Espectáculos también se tomó un tiempo para responder fuertemente a un grupo de usuarios en la red que se burlando de la avanzada edad de su pareja.

“Con mi Love (Si! Mi marido es viejo, así que no me escribas pelotudeces porque te bloqueo CTV! Deja de buscar calaterío no más , que aquí no lo vas a encontrar! En mis redes comparto mis alegrías, mi comida , mis viajes, mis hijos perrunos, mi familia , mis gustos, de vez en cuando mi cuerpo latino y también mi amor !!! ) #mylove #love #Boyfriend #Barbershop #Moto”, escribió Georgette Cárdenas en sun cuenta oficial de Instagram.

La publicación de Cárdenas alcanzó más de 2 mil ‘Me gusta’ en pocos minutos, además de recibir el total apoyo de sus admiradores quienes no dudaron en resaltar que para el amor no existe ningún tipo de edad.

“¡No importa lo digan los demás si tu eres feliz lo demás no importa, eres linda me encanta tu estilo lo máximo!”, “¡No tienes filtros esta bien asi. Preciosa!”, “¡Te pasas cuál viejo ah!”, “¡Qué churro tu novio… ¿Por qué le dices viejo?!”, “¡No se ah pero así viejito varias te deben envidiar porque tienes un madurito guapo!”, opinaron los seguidores de Georgette.