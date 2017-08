Butrón ya entrena en la Videna

La lesión de Pedro Gallese le abrió la puerta de la Selección Peruana. Leao Butrón se puso los guantes de inmediato y ya entrena en la Videna. El arquero es el candidato para tapar el 31 de agosto ante Bolivia.

La noche del martes Pedro Gallese sufrió una fractura expuesta del dedo anular de la mano derecha y tuvo que ser operado. El arquero de Alianza Lima fue convocado de emergencia y es la novedad en el entrenamiento junto a Christian Ramos.

A través de un comunicado la Federación Peruana de Fútbol informó que Pedro Gallese quedó desconvocado de la bicolor debido a lo sucedido jugando con los Tiburones de Veracruz. “Pedro Gallese quedó desafectado debido a una luxación expuesta del segundo dedo de la mano derecha”, informaron.

La última vez que Leao Butrón jugó por la Selección Peruana fue en abril del 2012. Aquella oportunidad la bicolor, dirigida por Sergio Markarián, jugó un amistoso ante Chile en Tacna. El resultado fue una victoria por 3 a 0 a favor de la visita. El arquero blanquiazul fue titular.

La Selección Peruana va sumando a sus convocados para los duelos ante Bolivia y Ecuador (5 de setiembre). Los internacionales seguirán sumándose el fin de semana tras jugar en sus ligas respectivas.

LLAMADA INESPERADA. “La convocatoria me agarró en el cine. Sonó mi teléfono y me comunique con la gente de Alianza Lima, y me confirmaron mi regreso, reveló Butrón.

CHANCES EN EL ONCE TIULAR. “No sé si estaré ante Bolivia. Sería irresponsable pensar en que no estaré y en creer también en que seré titular. Solo espero colaborar con mi presencia. Por el momento, el profesor Ricardo Gareca me dio la bienvenida a casa. Todo con tranquilidad. La estoy pasando bien”, finalizó el arquero de Alianza Lima.