Por la falta de baterías 3 camiones de bomberos no funcionan en Jaén

No tienen dinero para comprar accesorios y las autoridades y empresarios son indiferentes a problemática.

Jaén (Por: Félix Adrianzén).- Por no contar con los recursos económicos necesarios la Compañía de Bomberos de Jaén no puede adquirir baterías para que entren en funcionamiento tres de sus unidades móviles, las cuales están paradas y en caso de registrarse una emergencia no podrían atenderla.

Así lo dio a conocer el jefe de la Compañía de Bomberos de Jaén, capitán David Vertiz Osores, quien lamentó esta penosa situación que viene atravesando su institución.

“Hacer un requerimiento a nivel departamental o nacional es muy engorroso, demora entre seis meses o un año, y a veces no llega”, indicó, en declaraciones a Panorama Cajamarquino.

Esta es una de las más urgentes, de las muchas necesidades, que tienen los bomberos, toda vez que las baterías deben ser cambiadas después de cada cierto tiempo de uso.

Precisamente es al camión cisterna al que se le tiene que cambiar de batería, porque esta unidad es la que abastece de agua en casos de incendios.

“Por tener una mala experiencia con las autoridades, ya que en una oportunidad se les alcanzó un requerimiento y no fue atendido, es por eso que no se les ha pedido el apoyo, sobre todo del gobierno local”, comentó Vertiz.

Sin embargo, ha pensado conversar con quienes les interese el tema de seguridad ciudadana. “En cuanto al empresariado, este se ha mostrado pasivo a pesar de que en algunas oportunidades se les apoyó cuando sufrieron alguna calamidad, pero no han respondido ante el llamado de Compañía de Bomberos”, remarcó.

Son tres baterías las que se necesitan, una de 13 placas y dos de 17. Ahora, se recurre a la buena voluntad y desprendimiento de algún empresario para que apoye a la Compañía de Bomberos de Jaén, como lo hizo en una oportunidad un comerciante que realizó una donación, con la cual se logró poner operativo un camión.

Existe la idea de formar un Patronato o Comité de Damas de Apoyo a la Compañía de Bomberos de Jaén, pero se necesita personas de buena voluntad que en realidad se identifiquen con los hombres de rojo y trabajen para solucionar los problemas que vienen afrontando.