Brunella Horna arremetió contra reportera de La noche es mía por incómoda pregunta

Claudia Serpa, reportera de Al parecer, Brunella Horna no puede ver ni en pintura a, reportera de La noche es mía . La modelo apenas vio que se le acercaba hizo todo lo posible por ignorarla y no escuchar las osadas preguntas que le hacía.

Claudia Serpa la persiguió y le hizo preguntas en doble sentido: le dijo cuál de sus parejas la tenía ‘más gorda’ y luego especificó que en realidad se refería al tamaño de la billetera.

Brunella Horna no pudo ocultar su rostro de incomodidad y le pidió que no le preguntara ese tipo de cosa, pero la reportera de La noches es mía siguió insistiendo tratando sacarle una declaración a la modelo mas no lo consiguió.

Claudia Serpa también le increpó por ignorarla. “¿Por qué a otras periodistas sí le respondes y a mí no? ¿Tienes preferencia? Nosotros somos de La Noche es Mía, te queremos mucho”, le dijo de manera sarcástica.

Al finalizar la nota, Carlos Galdós, conductor del programa nocturno, se mostró sorprendido por la actitud de Brunella Horna y le pidió que mejor le pague a sus trabajadores. “Flaca, no los hueve*s, hazte cargo, esta tu nombre ahí. Tú dices que tu papá se encarga, pero esta tu nombre ahí”, expresó, agregando que por decirle eso tal vez no los quería.