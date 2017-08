Fano: “No hay dinero para refuerzos”

El delantero de Sport Boys, Johan Fano, señaló que en máximo dos semanas estará volviendo a las canchas tras superar una lesión. Además, dijo que el cuadro rosado no tiene dinero como para contratar refuerzos para la segunda parte de la Segunda división.

“Sabíamos desde un principio que no sería fácil. Que el camino sería duro, que haríamos cosas buenas pero que también tendríamos algún traspié. Sacamos una buena diferencia en la primera parte, pero los demás equipos también juegan y siempre se quieren bajar al puntero. Más allá de eso seguimos manteniendo la ventaja”.

“No se han conseguido los resultados, pero estamos trabajando de la mejor manera. Tenemos que mejorar y seguir haciendo las cosas bien. Nosotros dependemos de nosotros mismos, tenemos un partido difícil en Espinar pero confiamos en lo que podemos hacer y que los otros equipos también tengan un traspié”, afirmó Fano.

Sobre su lesión, dijo: “Gracias a Dios no ha sido un desgarro, fue algo menor, tengo para 10 días de reposo y como máximo dos semanas de para. Fue algo de menor gravedad afortunadamente”.

“Boys no tiene plata, si supieran lo que uno gana. Yo lo dije, yo no vengo acá por plata. El reto personal, de mis compañeros y de la directiva, es ascender. El Boys se está autogestionando, es aplaudible lo que está haciendo la directiva. Hay circunstancias que la gente no conoce, hay jugadores que están dejando de ganar en otro lado para apoyar esta gestión”.

Agregó: “Todos los equipos se han reforzado, nosotros no contamos con la económia para reforzar. Sheput y Martinuzzi han dejado muchas cosas por estar acá y eso lo debe entender el hincha de Boys. Ahora que se acercó otro equipo, sale el hincha a pedir refuerzos, pero de dónde vamos a sacar plata”, dijo el atacante rosado.