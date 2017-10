Barcelona recibe al Olympiacos

Barcelona y Olympiacos chocarán hoy en el Camp Nou por la fecha 3 del grupo D de la Champions League. El partido, en el que el equipo de Lionel Messi buscará mantener el puntaje perfecto, está programado para las 13 y 45 (hora peruana).

El Barcelona y su juego están en alza, y desde que empezó el campeonato solo se ha dejado el empate de la semana pasada contra el Atlético de Madrid, en un partido donde los barcelonistas carecieron de puntería y de un poco de suerte para sumar su octava victoria seguida en la Liga Santander.

En Europa, los azulgranas también pisan fuerte. Los seis puntos los ha sacado de dos victorias incontestables contra Juventus y en el campo del Sporting. Hoy, ante el Olympiacos, al Barza se le presenta un rival que este fin de semana levantó un partido contra el Panionios (3-4) tras haber encadenado tres derrotas consecutivas.

El Barcelona de Lionel Messi llega con un fútbol en aumento y con un buen reparto de minutos en su plantilla en casi todas sus líneas. El único jugador apercibido de sanción si ve una amarilla es el portugués Semedo.

Ernesto podría mover otra vez la alineación con la entrada de jugadores no titulares pero que también han disfrutado de minutos y cuya aportación ha sido más que interesante, como en el caso de Sergi Roberto o Paulinho.

Este inédito choque en la historia de la Champions League será especial para Ernesto Valverde, actual técnico del Barcelona que dirigió al conjunto griego durante tres temporadas, y para Alberto Botía, central del Olympiakos, que se formó en las categorías inferiores del equipo culé.

PROGRAMACIÓN (HORA PERUANA)

HOY 11:00 a.m. Qarabag vs. Atlético Madrid, 1:45 p.m. Juventus vs. Sporting Lisboa/ Anderlecht vs. PSG/ Benfica vs. Manchester United/ Chelsea vs. Roma