Hurtado: “Ya me encuentro mejor”

Paolo Hurtado, volante de la Selección Peruana, señaló que ya se encuentra mucho mejor de la fatiga muscular que lo alejó del último partido de Eliminatorias, por lo que espera reaparecer con su club, el Vitoria Guimaraes este fin de semana en Portugal.

“Más que una lesión, llegué con una fatiga a la Selección pero creo que esta semana podré estar con mi club, vengo entrenando de buena manera. Lo manejé bien pero no pude llegar porque no era fácil, preferí no arriesgar para que la fatiga no se vuelva un desgarro o una lesión mayor, se probó pero no se pudo jugar. Ahora en mi club lo he manejado bien, me han ayudado mucho los fisioterapeutas y ahora espero jugar este fin de semana con mi equipo”, afirmó Hurtado.

Sobre su llamado para disputar el repechaje, dijo: “Mañana esperar que salga la convocatoria, si estoy, se hablará a partir de ese momento (de algún posible permiso con su club). Mientras no salga la lista, aún no puedo decir nada porque no sabré la situación”, agregó el volante.

“Cuando uno está afuera lo sufre mucho más, por cómo se dio todo. Por el empate, por los puntos que conseguimos, por llegar al repechaje, gracias al equipo se pudo conseguir el primer objetivo que era estar con la clasificación al alcance, vamos a esperar estas dos fechas para conseguir lo que todos queremos”, apuntó.

Finalmente dijo que “Gracias a Dios se me dio la oportunidad de poder marcar y anotar ese gol que nos dio un triunfo en una ciudad tan complicada como Quito”.