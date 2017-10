Ex UTC está sin equipo

El mediocampista peruano Julio Edson Uribe habló sobre el motivo por el cual no ha podido fichar por un equipo en lo que va del año, dejando entrever que el principal motivo sería no tener un representante, cuando hoy en día todo en el fútbol peruano se maneja con ellos.

“Todavía no he dejado el fútbol. Lo que pasa es que yo tengo un gran problema: no tengo empresario y desgraciadamente todo se maneja así ahora. Pero vamos a ver cómo vienen las cosas en el año siguiente. Con UTC prácticamente había renovado de palabra pero luego entran los empresarios y te meten un ondazo si es que no arreglas con ellos, es parte de nuestro fútbol”, declaró el ex jugador de UTC.

Agregó: “El ser hijo de Julio César también puede ser un factor extra por el cual no consigo equipo, ya que es una persona muy envidiada y odiada por muchos. Pero lejos de eso, me quedo tranquilo con lo que pude hacer con mi carrera profesional sin ayuda de él. Tuve muchas contras y las sigo teniendo hasta hoy, pero he demostrado que juego porque tengo condiciones y ese es el mayor triunfo que pude llegar haber tenido. El fútbol me ha dado todo, he dejado muy buenos amigos y colaborado con el crecimiento de algunos chicos”, dijo el volante de 35 años.

DATO

Julio Edson Uribe marcó un gol con la camiseta de UTC. El único tanto lo hizo ante la Universidad San Martín, el año pasado. Fue fichado al equipo cajamarquino a mediados de agosto del 2015.