Zela: “Gareca debe haber visto mi evolución”

Ricardo Gareca sorprendió y convocó a la Selección Peruana a un jugador al que nunca antes había llamado: Adrián Zela. El defensa de Deportivo Municipal se ganó un lugar en un grupo que parecía cerrado y hubo polémica entre los hinchas. Sin embargo, tras su primer entrenamiento en la Videna, el jugador supo defender la decisión del DT argentino.

“Por un lado creo que está la regularidad que vengo manteniendo hace tres años con Municipal. Por otro lado, creo que Gareca debe haber visto una evolución en mi juego. Vengo bien hace tres años. No sé si me puedan mostrar una jugada en la que haya perdido en salida”, aseguró para la prensa.

El zaguero de 28 años, agregó: “Yo siempre estuve preparado para cuando me toque. Ahora se dio en una instancia muy importante para lograr el objetivo que tiene la Selección Peruana. Lo tomo con mucha seriedad y responsabilidad. Si me dicen que me toca jugar o recoger las pelotas, lo haré en la medida de mis posibilidades”.

Adrián Zela se refirió a Nueva Zelanda: “Se habla mucho de Wood, pero no es el único que juega. Me iré empapando mucho más de las características que tienen. No creo que en Nueva Zelanda sean jugadores solo fuertes y con juego aéreo. Tienen otras virtudes. Es rival de cuidado”.

La Selección Peruana disputará su primer partido en el Westpac Stadium de la ciudad de Wellington el viernes 10 de noviembre, a las 10:15 de la noche (sábado 11 en Nueva Zelanda). El segundo encuentro será en el Estadio Nacional de Lima, el miércoles 15 a las 9:15 de la noche.