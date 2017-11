Presidente de la ADFP – SD: “Investigaremos hasta el final”

El presidente de la ADFP de la Segunda división, Sergio Ludueña, salió al frente para decir que todas las posibles pruebas sobre actos delictivos serán recibidas por la Comisión de Justicia y que no les temblará la mano para pedir sanciones a los responsables.

“El viernes en horas de la tarde, ya entrando la noche, tomé conocimiento de unos supuestos audios de los jugadores de Coopsol y Huaral. Al instante me puse en contacto con la mayoría de la junta directiva para determinar que paso a seguir ante este hecho”.

Luego de los actos delictivos, Ludueña indicó que se comunicó con la Comisión de justicia para que sepan del asunto y así actúen más cautelosos.

“Me comuniqué con la Comisión de Justicia para que esté atento a recibir las denuncias para que esto tenga un conducto regular. Todo esto empieza por los indicios y son los órganos competentes quienes determinarán a los responsables. Caiga quien caiga. Acá no estamos para hacernos de la vista gorda. Acá tienen que pronunciarse la CONAR porque habla de los árbitros, los clubes Deportivo Coopsol, Unión Huaral, Sport Boys, César Vallejo, Sport Loreto. Es fácil decir acá hay un audio, me llamó tal persona, y listo. No. Acá se tiene que llegar al fondo del asunto”.

El mandamás de la ADFP – SD, dijo que de ser verdad estos hechos, se aplicará la ley a todos (clubes) por igual.

“Me preocupa porque soy un empresario que entró al fútbol y estos temas lo veía lejano, los veía en otros estamentos y ahora hay un festival de audios. ¿Qué está pasando? No soy tonto tampoco, si hay que aplicar la ley se aplica a todos por igual. Yo quiero que haya apoyo parta la limpieza en el fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, de la CONAR, de Primera División”.

Por último, el presidente de la Segunda División, reiteró que se tiene que llegar hasta el final en el tema de los presuntos audios. Además, dijo que se tiene que trabajar mejor para limpiar la imagen del torneo de ascenso.

“Es una pena que un campeonato que solo tiene un cupo de ascenso cuando debería tener dos, se quiera manchar de esta manera, con este tipo de acusaciones, audios y denuncias que se tienen que investigar, repito, investigar hasta el final. La Segunda rechaza estos actos delictivos y se tiene que llegar hasta el final. Nunca nos ha pasado algo así. Para mi es nuevo estar como presidente envuelto en un caso que enredad a deportistas e instituciones. Creo que tenemos mucho trabajo para mejorar la imagen de la Segunda División luego de lo sucedido”.