Nos lamentamos todos

El delantero Paolo Guerrero fue suspendido de manera provisional por la FIFA durante 30 días por lo que no podrá jugar el partido de repechaje ante la selección de Nueva Zelanda.

El atacante de 33 años recibió una suspensión provisional por 30 días a raíz del resultado adverso que obtuvo en los controles antidoping realizados después del empate 0-0 contra a Argentina en Buenos Aires el último jueves 5 de octubre.

El comunicado emitido por la Federación Peruana de Fútbol señala lo siguiente:

“El día de hoy (viernes), el Presidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA nos acaba de comunicar la medida provisional de suspensión por 30 días de nuestro seleccionado Paolo Guerrero por un resultado analítico adverso en el control mencionado. La FPFP acata y respeta esta decisión de la FIFA y confía en que pronto se esclarezcan los hechos y se resuelva definitivamente este proceso”, reza el comunicado.

“Paolo, capitán y líder de nuestra Selección, cumple un rol muy importante para nuestro dentro y fuera de la cancha gracias a la calidad de persona que siempre ha evidenciado. Valoramos su inmensa contribución a nuestra Selección por lo que la FPF y el Perú entero se solidarizan con él en estos difíciles momentos”, finaliza la FPF.

Con esto, se confirma que el delantero del Flamengo no estará presente en los duelos de la selección peruana contra Nueva Zelanda por el repechaje hacia el Mundial de Rusia 2018.

Si bien en el comunicado publicado no se menciona cuáles serán las medidas a tomar por la Federación o el propio Guerrero en este asunto, se espera que en los próximos días se solicite un examen de contraprueba.

ANTECEDENTES

Horas antes del comunicado oficial de la FPF, hubo rumores en los medios argentinos como ESPN y FOX Sports, de que Paolo Guerrero dio positivo en la prueba antidoping tras el partido contra Argentina en la penúltima fecha de las Eliminatorias Rusia 2018.

ESPN señaló que el dopaje era cierto y agregó que se trataría de una “droga social”. Por su parte, en el programa “90 minutos de fútbol” de FOX Sports también confirmaron la noticia.

SORTEO PARA EL CONTROL ANTIDOPAJE

Los jugadores peruanos que fueron sorteados para el control antidopaje fueron Paolo Guerrero y Edison Flores.

Ojo, hay diferencia entre ‘positivo’ y ‘resultado adverso’. La Agencia Mundial contra el Dopaje, define el “resultado analítico adverso” como la presencia de una sustancia prohibida o sus metabolitos (productos derivados) o marcadores que evidencian el uso de métodos prohibidos.

Lo anterior no quiere decir que todos estos resultados sean diagnósticos sean como dopaje positivo, ya que los resultados analíticos adversos incluyen todos los resultados de Exención por Uso Terapéutico (EUT) así como índices de Testosterona / Epitestosterona elevados.

CONMEBOL

Hace unas semanas la Conmebol había anunciado que en 180 pruebas antidoping no habían encontrado incidente alguno.

“Un total de 360 muestras de orina se pudieron obtener durante las 18 fechas d1e las Eliminatorias, que arrojaron resultados sin ningún tipo de incidentes, según indica el informe de la Unidad”, explicó la Conmebol en una nota.

Esta información no dejaría lugar a ninguna sanción para cualquier jugador que disputó las Eliminatorias; sin embargo, curiosamente esta nota acaba de ser retirada de la página de Conmebol.

FUE POR UN FUERTE RESFRÍO

Fernando Solera aseguró que se reunió con el departamento médico de Flamengo y con el jugador.

“Lo que puedo decir es que me reuní con el Flamengo, lo hice el viernes por la mañana, y la información que tenemos es que el resultado analítico adverso del Guerrero fue medicamento administrado por la selección peruana, el jugador habló eso para mí, pero todavía no he visto el resultado “, agregó.

“Él dijo que estaba con gripe muy fuerte y se le administró ese tipo de medicamento, esa información vino del jugador y es fruto de la conversación que tuve con él y con el Flamengo. La CBF hoy está cerrada y yo no tuve acceso a ninguna comunicación oficial”, concluyó.