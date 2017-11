Yotún: “Guerrero tiene una trayectoria limpia”

Yoshimar Yotún, mediocampista de la Selección Peruana, se refirió a los rumores que vienen circulando en relación a un supuesto doping positivo de Paolo Guerrero, manifestando que estos son bastantes delicados. Asimismo, sacó cara por el ‘Depredador’, asegurando que todo el mundo tiene conocimiento de su limpia trayectoria.

“No estoy enterado de nada. He estado acá, en la Videna, entrenando desde las 8 de la mañana y haciendo lo que tengo que hacer. No estoy informado de lo que está pasando afuera, no puedo hablar de algo que yo no sé. Ni bien llegamos al entrenamiento, el celular se apaga. Hemos tenido una práctica bastante intensa, donde hemos trabajando lo que puede ser Nueva Zelanda y un poco de pelota parada”, declaró Yotún.

“Todos conocemos a Paolo, tiene una trayectoria limpia y estos rumores son bastantes delicados. Ahora que vayamos al vestuario seguramente nos vamos a enterar de lo que está sucediendo. Si supiera algo de lo que está pasando, diría algo, pero no sabemos nada”, agregó el futbolista del Orlando City SC.