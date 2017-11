Simeone es pretendido en la Premier League

Diego Simeone, en los últimos años, ha estado entre los mejores entrenadores del mundo. Y es que razones no le faltan. Llevó al Atlético a la final de Champions en 2014 y 2016, aunque no pudo llevase el trofeo frente al Real Madrid. Everton de la Premier League no lo ha perdido de vista y espera cerrar trato con el argentino para la próxima temporada.

Farhad Moshiri, uno de los mayores accionistas del conjunto inglés, ha puesto el nombre del ‘Cholo’ en carpeta para la campaña 2018-19, según Sky Sports. “Buscan a alguien de prestigio para un proyecto de larga duración”, apunta.

Actualmente, Simeone tiene un contrato con su club hasta mediados de 2020. La inversión de parte del Everton será fuerte de cara a la siguiente temporada; quiere dejar de ser un cuadro que se mantiene en segundo plano.

Como se recuerda, los ‘Toffees’ despidieron a Ronald Koeman hace algunos días por sus malos resultados en la Premier League. Interinamente ha asumido David Unsworth y buscará sacarlo del décimoquinto puesto.

No obstante, Diego Simeone no es el único técnico que está en la agenda del Everton. Marco Silva (Watford) y Sam Allardyce también tienen chances de firmar por el cuadro blanquiazul para 2018-19.