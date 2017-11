Gareca: “Ahora todo depende de nosotros”

En conferencia de prensa, el técnico de la Selección, Ricardo Gareca, manifestó que no quedó disconforme con el equipo y que lo duro que fue Nueva Zelanda estaba dentro de lo previsto y que ahora necesitarán del apoyo de todos en Lima, para lograr la clasificación al mundial.

“No estoy molesto, no estoy disconforme, conocíamos al rival, Nueva Zelanda se cerró muy bien, no tuvimos claridad, ellos neutralizaron bien, cambiaron el esquema, nos hubiese gustado ganarlo, hacer un gol, esto está abierto, ahora depende de nosotros jugando de local”.

Gareca afirmó que Perú no se guardó nada y que en el primer tiempo fue claro dominador.

“El equipo dio todo, no se guardó absolutamente nada, el rivak fue duro, hay que reconocerlo, en el primer tiempo hubieron buenas opciones, en el segundo ellos se cerraron mejor, no fuimos claros. Estos partidos son finales, no hay favoritos, se está jugando el cupo de un mundial, en Lima va a ser duro también, vamos a necesitar el apoyo de nuestra gente”.

Luego explicó los cambios que se hicieron en el partido. “Los cambios fueron Hurtado por André, manteniendo la misma iniciativa, con Aquino tratamos de recuperar la mitad de la cancha y evitar las divididas. El viento no incidió en lo más mínimo, no fue significativo. Si hay un orden de merecimiento, Perú mereció ganar, Jefferson estuvo bien, no le dieron muchas posibilidades”.

Finalmente asintió que se hizo un gran desgasta físico y que confía en el grupo para poder ganar en Lima.

“Lo que analizamos es que nos iban a presionar, que no nos iban a dejar generar, que iba a haber un gran desgaste físico. No va a haber partido fácil, tengo fe, confío en el potencial del equipo en hacerlo bien de local.