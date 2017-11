Adolescente de 12 años escapó de su vivienda el 4 de noviembre

Al día siguiente una vecina la vio en una casa del barrio La Breña, acompañada de un sujeto que sería su enamorado y con quien habría huido.

Celendín (Por: Eler Alcántara Rojas).- Una estudiante de 12 años que cursa el sexto grado de primaria desapareció misteriosamente de su vivienda el sábado 4 de noviembre y hasta el momento la Policía Nacional no logran ubicarla.

Se trata de Jaira Soledad Huamán Sánchez, quien vive en el caserío Santa Rosa con su abuela de 65 años, el 4 de noviembre se trasladó al distrito de Sucre para visitar a su mamá, salió a comprar en una tienda y no regresó. En ese momento vestía pantalón jean, casaca verde con mangas negras y gorrito, y zapatos de vestir.

Cleotilde Sánchez Paz (65) narró que su nieta en los días previos a su desaparición llegó a casa con un celular desde donde realizaba llamadas inusuales, por lo que sospecha que tenía comunicación con un extraño, probablemente su enamorado con quien se habría dado a la fuga.

“Yo la he criado desde que ha nacido, la crie pensando que me iba a acompañar hasta el último día de mi vida, pero en estos días apareció con un celular, le dije de quién era y me dijo que de su compañera. Lo ha tenido (el celular) como diez días, timbraba y me decía que la llamaba su compañera de la escuela”, contó la abuela.

Con lágrimas en los ojos y evidente preocupación, la sexagenaria señaló que al día siguiente de su desaparición una vecina vio por última vez a su nieta en una vivienda del barrio La Breña, acompañada de un sujeto al que han logrado identificar como Wilder Tello.

“Estoy muy preocupada, ya no quiero llegar a mi casa, me parece que ella va a estar ahí, porque siempre andaba conmigo. Estoy pidiendo apoyo a las autoridades para que me ayuden a buscarla. Tal vez la encontraría para preguntarle con quién se fue y desde cuándo estuvo inquieta, para saber cuántos años tiene ese chico, porque ella tiene recién 12”, expresó Cleotilde Sánchez.

Finalmente le pidió Jaira Soledad que se ponga a pensar quién la criado desde nacida y que regrese a su casa, porque se encuentra muy preocupada por ella. “No sé si estará aquí o en dónde estará, pero quiero rogarle que venga, le voy a disculpar todos estos malos momentos”, anotó.