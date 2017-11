Debatirán informe de la feria patronal 2017

Jaén (Por: Félix Adrianzen).- Hace unos días, la comisión organizadora de la Feria Señor de Huamantanga 2017 envió a los regidores de la Municipalidad Provincial de Jaén el informe económico documentado para que sea revisado y analizado y pueda ser debatido y aprobado en la próxima sesión de Concejo el jueves 16 de noviembre.

En una reunión anterior se les presentó a los concejales “un balance”, así lo llamaron los integrantes de la directiva, que fue una hoja con detalles de ingresos, egresos y al final habían utilidades.

Pero ante la pregunta del regidor Manuel Alberca sobre un gasto que figuraba en el simple papel, no supieron responder. Al final afirmaron que efectivamente había un egreso que no estaba justificado y no presentaron una documentación sustentadora.

También se informó, a través del alcalde Walter Prieto Mitre, que de la utilidad que arrojó la feria, una parte se entregó a los productores ganaderos de La Palma Central, porque existía un proyecto y convenio para mejorar la calidad genética del ganado vacuno, el cual ya estaba aprobado.