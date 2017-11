Suiza logra clasificación agónica

Suiza estará en el Mundial de Rusia 2018. Los helvéticos hicieron valer el 0-1 de la ida y sacaron el pase. En Basilea, bajo una lluvia torrencial y sobre un terreno de juego en condiciones lamentables, Suiza e Irlanda del Norte empataron a cero. El partido fue muy disputado, con ocasiones para ambos equipos. La ‘Green and White Army’ tuvo la más clara del encuentro en el descuento, cuando Sommer salió a por uvas y Rodrigúez sacó el balón del posible empate sobre la línea. Los suizos estarán por cuarta vez seguida en la fase final de un Mundial.

Irlanda del Norte aterrizó en Basilea con el intento de levantar el 0-1 de la ida .Un penalti (que no era) dio el triunfo a Suiza por la mínima en Belfast. La ‘Green and White Army’ arrancó fuerte. Sin embargo, los de Petkovic frenaron el ímpetu de los de O’Neill y pisaron el acelerador. Los helvéticos tuvieron tres ocasiones claras en los primeros 30 minutos, pero no consiguieron abrir el marcador.

A la reanudación, Suiza seguía a lo suyo. Dominaba la posesión en campo rival, pero le faltaba puntería a la hora de rematar. Seferovic falló lo imposible, mientras que Irlanda del Norte intentaba buscar el gol del empate jugando a la contra.

Poco a poco, Irlanda del Norte cogió confianza y salió de su área. Washington asustó a los aficionados suizos, cuando un cabezazo suyo rozó el palo por la alegría de Sommer. En el descuento, el meta helvético salió a por uvas. Evans cabeceó a placer, pero apareció Ricardo Rodríguez en la línea de puerta para sacar el balón del posible empate. El lateral del Milán fue clave tanto en la ida como en la vuelta. Suiza ‘Xhaka’ el billete para Rusia.