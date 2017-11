Construcción de losa deportiva registra varios vacíos técnicos

Jaén (Por: Félix Adrianzen).- La construcción de una losa deportiva en el sector Fila Alta Primera Etapa, que ejecuta la Municipalidad Provincial de Jaén, viene siendo cuestionada, por los pobladores y por el Frente de Defensa de Jaén.

Indican que la obra varios vacíos técnicos, no se encuentra al supervisor, los trabajadores no cuentan con equipos de protección, no se les paga de acuerdo a la norma salarial de construcción civil, entre otras deficiencias.

Orlando Neira Cortés, dirigente del Frente de Defensa de los Intereses de la Provincia de Jaén, manifestó: “No se ha sacado el bloque de cemento que antiguamente estuvo, solamente lo han afirmado. Se debió sacar y colocar una capa de piedra, pasar el rodillo y poner el afirmado para que sea más completo”.

Según su opinión, estos trabajos no durarían mucho tiempo porque está mal ejecutada. “Lo que se quiere es que se cuente con la presencia de un supervisor, con un ingeniero residente de obra. Se conoce que fue licitada, pero no se conoce el nombre de la empresa ganadora, menos quién es el representante de la misma”, anotó.

También precisó que los obreros no cuentan con los implementos de seguridad, no se les paga de acuerdo a la tabla salarial, no tienen botiquín, no hay bidón de agua, no se les da charlas sobre seguridad, entre otras observaciones.

“Nosotros vamos a seguir investigando para luego denunciar públicamente y posiblemente penalmente e informar a la Contraloría para que tengan conocimiento, porque se trata de dinero del Estado”, señaló.