Liverpool visita al difícil Sevilla

El Sevilla y el Liverpool se encuentran hoy – 2:45 de la tarde (hora peruana) – en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán en la quinta y penúltima jornada del grupo E de la Champions League, cita a la que acuden con la intención de dar un paso importante a hacia los octavos, en el caso del conjunto local matemático si gana.

Eso le da al partido un atractivo añadido al que ya tenía cuando ambas formaciones quedaron emparejadas en la fase de grupos y fueron considerados como favoritos a ocupar los dos primeros puestos y superar así la fase.

Además, para clarificar las opciones, el encuentro se disputará una hora después de que finalice el otro partido del grupo, el Spartak-Maribor, por lo que una hipotética derrota rusa como local supondría que el empate en la capital hispalense les valdría a los ingleses para estar en octavos antes de recibir a los moscovitas en la última jornada.

El Liverpool, por su parte, se presenta en Sevilla en su mejor momento de la temporada, después de encadenar cuatro victorias consecutivas en todas las competiciones y con los llamados ‘4 fantásticos’ -Mohamed Salah, Philippe Coutinho, Sadio Mané y Roberto Firmino- recuperados, en forma y brillando.

OTROS PARTIDOS

HOY 12:00 p.m. Spartak Moscú vs. Maribor/ Besiktas vs. Porto, 2:45 p.m. Dortmund vs. Tottenham/ Manchester City vs. Feyenoord/ Napoli vs. Shakhtar/ Mónaco vs. Leipzig