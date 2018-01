Tevez: “Quiero ser campeón con Boca Juniors”

Alianza Lima la tendrá más que complicada. Carlos Tevez, ídolo de Boca Juniors, primer rival de la fase de grupo de Copa Libertadores del cuadro ‘íntimo’, afirmó que sus expectativas con el cuadro argentino es ganar el torneo internacional más importante de América.

“Vuelvo porque quiero ganar la Copa Libertadore s como todo hincha. Me queda poco en el mundo del fútbol y lo quiero disfrutar. Quiero disfrutar estos dos años que firmé con Boca, es lo último que me queda. Quiero disfrutar estos dos años y después veré si me da o no la nafta para seguir, si tengo ganas o no”, declaró Carlos Tevez durante su presentación oficial como jugador de Boca Juniors.

El ‘Apache’ dejó en claro que estos podrían ser los últimos 2 años de su carrera, por lo que trabajará arduamente con el único fin de dejar a Boca Juniors en lo más alto. Esto no será bien recibido en la tienda de Alianza Lima, puesto que tendrán que debutar ante el multicampeón de América el 1 de marzo, en un escenario aún por confirmar.

“Tengo que hablar dentro de la cancha, no tengo por qué dar explicaciones. Boca no tuvo que poner nada para que vuelva, como en su momento gané, también perdí para volver. A la gente que no le gustó que me vaya va a ver mi compromiso con el club y voy a hacer que cambie de opinión”, añadió el ‘Apache’.

Los dirigidos por Pablo Bengoechea, actuales campeones del futbol peruano, se enfrentarán al mejor Boca de los últimos años, y con aquel ídolo que siempre quieren ver vestido de azul y oro. Los ‘xeneizes’ vienen de ganar 12 de sus últimos 15 encuentros oficiales, mientras que los de La Victoria, ganaron 10 en la misma cantidad de encuentros.