Klose: “Me alegraría si alguien supera mi récord”

El exdelantero del Bayern Múnich Miroslav Klose, quien con 16 tantos es el goleador histórico de las Copas del Mundo, indicó que no está aferrado a su récord y es consciente que algún día alguien lo superará.

“Yo no me veo como un icono, pero reconozco que es algo increíble. 16 goles… Parece un sueño. En cualquier caso, debo darles las gracias a mis compañeros, porque sin ellos nunca lo habría logrado”, declaró al portal FIFA el exatacante, quien disputó las últimas 4 Copas del Mundo.

Luego, Klose añadió: “Hay jugadores buenísimos, así que es muy probable que superen mi marca algún día. Pero me dejaré sorprender. Me alegraré por aquel que lo consiga. No quiero aferrarme a ese récord”.

El hoy entrenador y exdelantero de Alemania opinó sobre si su país podrá defender su título: “Estamos en disposición de llegar lejos, pero debemos conjurar ese espíritu de equipo. Alemania posee grandes talentos y futbolistas fantásticos con una calidad excelente, pero hay que sacarla a relucir en la cancha en el momento oportuno”.