Conte: “No tenemos suficiente plantilla”

El técnico del Chelsea, Antonio Conte señaló que es difícil luchar en todos los torneos ya que la plantilla no es lo suficientemente grande.

“Desde la temporada el club ha decidido sobre cada jugador. Se han dado diferentes situaciones, a veces yo tengo impacto en ellas y a veces no. Seguro que yo no tengo un gran impacto en el mercado de fichajes”, afirmó Conte.

El entrenador italiano sostuvo que es difícil colocar a los mismos jugadores en todos los torneos.

“Cuando la plantilla no es lo suficientemente grande siempre tienes que jugar con los mismos jugadores y esta temporada he hecho muchas rotaciones. Estaría loco si creyese que puedo poner a los mismos futbolistas en cada competición. No es fácil y no duermo a causa de ello como podéis ver”, agregó.