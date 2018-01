DT de Sao Paulo: “No quiero hablar de Cueva”

El entrenador del Sao Paulo de Brasil, Dorival Junior, fue consultado sobre el momento del mediocampista peruano Christian Cueva, del cual prefirió no hablar.

“No voy a hab lar nada sobre Cueva. Es un asunto que Rai, el director deportivo, puede hablar mejor. Tenemos que hablar sobre las cosas buenas del Sao Paulo, del gran juego ante Flamengo y de la decisión de la copa”, declaró Dorival Junior.

Recordemos que el ex Alianza Lima pidió no conformar la lista del partido contra Mirassol por el Campeonato Paulista el último miércoles, donde su equipo salió vencedor por 2-0. Si bien el propio jugador ha expresado sus disculpas al hincha del ‘Tricolor Paulista’ por la polémica que ha generado y ha manifestado su deseo de quedarse ahí; por lo visto, en la directiva del elenco brasileño no están contentos de la manera cómo ‘Aladino’ se ha comportado en los últimos días. Y estas declaraciones de su estratega solo hacen revalidar este último punto.