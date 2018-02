Tientan a Cueva desde China

A pesar de que Christian Cueva no se ha comportado de la mejor manera con la directiva de Sao Paulo ni con el entrenador Dorival Junior, el equipo ‘Tricolor’ quiere seguir confiando en él. Sabe que el peruano es clave en el once y no se imaginan verlo con otra camiseta. Es por eso que, según el portal brasileño ‘Globo Esporte’, ha vuelto a rechazar otra generosa oferta.

La citada fuente apunta que el último martes, a las oficinas del club paulista llegó una propuesta de 3 millones de dólares desde la Superliga China. En dicho torneo conocen de las grandes cualidades del peruano y así lo hicieron saber a los dirigentes, sin embargo, Sao Paulo no lo quiere dejar ir antes del Mundial 2018.

Pese a que la decisión de venderlo estaba tomada en respuesta a la rebeldía de Christian Cueva , en Sao Paulo funcionaron las reuniones que tuvieron las partes. Así lo confirmó el propio Carlos Augusto de Barros e Silva, presidente de la entidad.

“[…] Tenemos que tener grandeza y entendimiento para discernir lo que es importante. Al club le interesa preservar activos no solo por interés comercial, sino por lo que puede producir en favor del club y de la hinchada”, aseguró.

Cabe recordar que esta no es la primera gran oferta que llega a Sao Paulo por Cueva. La semana pasada, los paulistas tampoco aceptaron la propuesta del Al Hilal de Arabia Saudita. Al parecer, hay ‘Aladino’ para rato en Brasil.