EL PUCHERITO

Ganan bien en el carnaval y quieren aportar minucias

Por:Pedro Aliaga Correa

Hola, hola cajachitas, cajachitos, se fue enero ingresamos a febrero, todos mis lorchos de esta santa tierra, que está en la sierra, por eso nos llaman serranos, pero porque nos unimos como hermanos para celebrar la fiesta más alegre del Perú, centros poblados y balnearios.

Si la llegada de Ño carnavalón está a la vuelta de la esquina, todos querrán sacarse la espina para dar lo mejor de sí para propios y extraños y, en eso los ñaños de los barrios no tienen comparación para dar tanta emoción a la confección de sus motivos y disfraces.

Bueno ya lo hemos dicho un montón de veces en el carnaval ganan todos, desde la que vende sus chochitos hasta las empresas grandes, casas comerciales, empresas interprovinciales de transportes, restaurantes, guías de turistas, etc. etc. etc., es decir ganan todos, por lo tanto, en algo deben aportar a la fiesta más grande querida, alegre y añorada de los cajamarquinos.

Sin embargo las empresas de telefonía, claro no todas, pero son las que más ganan y exprimen a los cajamarquinos a veces no dando un buen servicio, por allí me dicen las lenguas largas de la Candicha y la Carolina que nunca se quedan calladas las malcriadas que le entran a decir las cosas de frente y por eso son diferentes estas chinas cajachas que dicen siempre la verdad se pique quien se pique.

El Cholo Lolo que es gran carnavalero este jaranero, dice que no es la primera vez que esa empresa española de Movi movi movi star, star star star le tira cintura al carnaval, las lenguas largas dicen que solo han querido dar tres mil solifacios, que cosa caraju, tanta plata, lana, vento, dinero, ganan pa’ solo dar esa cantidad, mejor que se vayan a la misma misa y que se metan su tres mil a donde mejor les parezca, y de juro que están haciendo alguna campaña por carnaval, me lleva la que me trae, pero así no se hace patria, ni se puede permitir que colaboren con minucias que al final, si se las aceptaban eran monedas sucias., estoy seguros que los organizadores encabezaos por el sobrino del Pelón Ño Carnavalón Luchito Vásquez, los ha mandado de regreso a que se los guarden en sus arcas, pero ya está informado el pueblo cajacho de la calaña que son estos de movi movi star star star tar tar tar,

Por lo demás este pechito agradece a quienes si saben portarse con el carnaval de Cajamarca, hay empresas de juro que apuestan por nuestra fiesta, porque saben que ganan y ganan bien, ya verán en el testamento del miércoles de cenizas lo el carnavalón les va a dejar como herencia que será su desgracia a quienes no aportaron nada para el carnaval de mi tierra linda.

Hasta mañana y, pórtense bien que nada les cuesta. Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.