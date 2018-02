“La libertad le ganará al miedo, congresistas provincianos no se deben dejar manipular”

Es uno de los tres expulsados por el comité de disciplina de Fuerza Popular y según él los liderados por Kenji Fujimori cumplieron su palabra de renunciar si expulsaban a uno de ellos. En esta entrevista responde a su ex compañero de bancada César Segura Izquierdo.

Por Pedro Aliaga Correa

Según el presidente de la comisión de disciplina de Fuerza Popular César Segura, Uds. se están haciendo las víctimas. ¿Que pude decir sobre el particular?

Ríe…, Bienvenido nunca se hace la víctima, esa es su opinión, primero tiene que ir y darle cuenta a la justicia porque va a llegar a tener algunos procesos, pero yo me siento tranquilo, me siento contento, me siento libre como un águila de haber salido de esa olla de grillos en la cual hemos estado inmersos, sometidos bajo presión y bajo el miedo, hoy estoy libre como el águila.

El congresista Segura dice que por qué no dijeron nada cuando estuvieron en el Partido y ahora dicen Fuerza Popular es lo peor

Es que así como nosotros hemos salido ahora a decir la verdad, hay muchos que están adentro todavía que también tienen el pensamiento y el mismo sentimiento.

¿Uds. apoyarán un nuevo pedido de vacancia como el que está pidiendo el Frente Amplio y Nuevo Perú?

Indudablemente que no, yo me encuentro en mi región trabajando para mi región porque quien pierde es el pueblo, es el pueblo más necesitado que tiene hambre, que tiene necesidades, que se le está por venir las lluvias, vienen las creciente de los ríos, viene la creciente de las quebradas, ¿Ud. cree que yo voy a tener tiempo para estar viendo una vacancia?, que el único objetivo de Fuerza Popular es vacar al presidente, su único objetivo es la vacancia, no pues, no podemos estar haciendo alusión a ello, ahora resulta que Fuerza Popular se une a los izquierdistas, por Dios dónde se ha visto eso, el pueblo nos eligió para que trabajemos para el pueblo y para estar trabajando con el pueblo, donde yo estoy en mi región trabajando, pero así de otra forma que se le tenga que dar el respaldo a las autoridades, está bien que vengan cada tres veces o cada año a las comisiones a dar respuestas o resultados de su labor que vienen ejercitando, los ministros, pero los ministros tienen que estar en sus regiones ensuciándose los zapatos, trabajando con el pueblo, porque el pueblo necesita la ejecución y la participación y que el ejecutivo haga las obras para el pueblo.

Su ex compañero de partido César Segura afirma que Kenji se ha convertido en el escudero de PPK. ¿Qué puede decir al respecto?

A Segura lo invito que vaya a trabajar a su región, porque estoy seguro que en su región hay tanta necesidad, el pueblo nos ha elegido no para estar más en el escritorio, el pueblo nos ha elegido para estar en el campo y en nuestra región y él tendrá que darle cuentas al pueblo el día que salga del congreso si es que hizo algo por su pueblo. Nosotros no queremos ser obstruccionistas para nada absolutamente, lo que están haciendo ellos es totalmente obstrucción, nosotros queremos ser participativos ayudando a la gobernabilidad, el trabajo y el desarrollo del Perú.

Ud. ha lanzado la candidatura presidencial de Kenji Fujimori para el 2021. ¿Van a formar un partido?

El tiempo lo dirá seguramente en algún momento estaremos resolviendo próximamente nuestra problemática como bancada y como grupo parlamentario para quienes estamos en el Congreso y posteriormente estaremos pensando en ello. Porque Kenji no puede ser un potencial líder del fujimorismo, porque el verdadero y gran parte de fujimoristas se encuentran con Kenji hoy.

Uds. han sido retirados de las comisiones de trabajo en el congreso, los diez no pueden conformar una bancada porque la ley se los impide. ¿Que harán entonces?

Justamente se ha dado esto en el receso parlamentario que no serviría para nada, recién la legislatura de reinicia la segunda quincena de marzo cuando quizás ya se haya pronunciado el Tribunal Constitucional, o sea eso no afecta en nada, lo que pasa es que ellos están dolidos porque creían que siempre iban tenernos encerrados, amilanándonos para votar a favor cuando ellos un grupo nada más, se hace esto y se vota así, no, no, no tenemos que escuchar a los colegas parlamentarios, yo he sido siempre un crítico, siempre lo he hablado y en la bancada con la presencia de Segura, Segura pone claramente que yo no tengo pelos en la lengua, yo siempre he sido discrepante con algunas posiciones que ellos tomaron, que quede seguro que Bienvenido Ramírez no es ningún congresista mermelero, ni chupa medias.

Fuerza Popular ha roto su unidad. ¿Creen que incrementarán más congresistas a la causa de Kenji Fujimori?

El tiempo lo dirá y la libertad le ganará al miedo, exhorto a mis colegas parlamentarios provincianos a no dejarnos amilanar, los provincianos tenemos gran capacidad de gestión y conocemos la verdadera realidad de nuestros pueblos que hoy necesitan, yo no he nacido en una cuna de oro como muchos han nacido allá en Lima en cuna de oro que no conocen la verdadera realidad del agricultor y del pueblo como algunos personajes fueron a la comisión agraria a hablar del agro, si nunca han pisado una chacra, un cultivo a hablar por el agro por la leche, cuando han nacido en cuna de oro, cuando nunca en su perra vida se han ensuciado los zapatos en el campo como yo me los ensucio, como yo he nacido en el campo en la agricultura y gracias a la agricultura hoy soy médico de profesión.

Congresista ¿qué espera de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que está pidiendo se revoque el indulte de Alberto Fujimori?

Me mantiene sin cuidado la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque es una comisión que está llena de caviares. A caso la CIDDHH se pronunció sobre los deudos, sobre las víctimas del terrorismo, sobre los familiares de los policías y militares en la época del terrorismo, qué es lo que hizo la CIDDHH, beneficio a los terroristas pagándoles tremendas sumas millonarias por indemnización y, encima los premiaron dándoles terrenos, qué ha hecho la CIDDHH en Venezuela cuando los niños se están muriendo de hambre, cuántos niños se mueren de enfermedades, cuanta matanza hay en Venezuela, acaso ha intervenido Venezuela. Yo quiero decirle que la CIDDHH el indulto lo ha ´politizado, su función de ellos es defender, es el derecho.

Son varios congresistas, hasta el periodista César Hildebrandt le han pedido al presidente que renuncie

El pueblo peruano lo eligió al presidente PPK para que gobierno al 2021, eso es lo que designó el pueblo peruano y eso se tiene que respetar, no dejando de fiscalizar y no dejando también de que intervenga el Ministerio Público y el Poder Judicial para eso están ellos. Yo no quiero ser obstruccionista, porque cuando yo llego a mi región me dicen, no te hemos mandado a apoyar, te hemos mandado a trabajar por nosotros.

¿Para Ud. entonces el presidente PPK llegara al 2021?

No lo sabemos, pero este proceso de vacancia que se ha presentado no tiene fuerza, no tiene sustento y, hay muchos colegas parlamentario que no lo van apoyar y quiero decirle a mis colegas parlamentarios que vayan a sus regiones en lugar de estar en sus escritorios porque en sus regiones los necesitan.