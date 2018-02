No negociarán programas de defensa

Teherán.- El presidente iraní, Hasan Rohaní, insistió en que no va a aceptar una negociación de sus programas defensivos armamentísticos, incluido el de misiles balísticos, como exige Estados Unidos.

“Nuestro compromiso ante el mundo es no desarrollar armas de destrucción masiva y no las buscaremos, (…) pero sobre las armas convencionales no negociaremos con nadie”, dijo Rohaní en una rueda de prensa en Teherán.

El mandatario iraní reiteró asimismo que los misiles de Irán “no son para atacar a otros países sino que tienen un carácter defensivo” y tampoco están diseñados para portar cabezas nucleares. En la misma línea y también en respuesta a la demanda de Washington, Rohaní subrayó que el acuerdo nuclear “no puede ser negociado o redactado de nuevo”.