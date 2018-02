10 requisitorias por violación de menores cada semana

En Cajamarca existen 200 buscados por ese delito, afirma coronel Cacho Roncal.

Por Jorge García

El Crnel. PNP Luis Fernando Cacho Roncal, Jefe Regional Policial de Cajamarca, entregó la mañana de ayer una grave y preocupante información sobre los casos de violación y agresiones sexuales en contra de menores de edad en nuestra región.

“Actualmente en Cajamarca existen un aproximado de 200 requisitoriados por el delito de violación sexual en contra de menores de edad, todos ellos integrantes del Programa de Capturas “Que ellos se cuiden” manifestó.

“Sin embargo, lo más grave es que semanalmente nos vemos obligados a alimentar esta cifra con un promedio de 8 a 10 nuevos casos. Y estamos hablando únicamente de procesos en contra de personas que ya cuentan con orden de captura, lo que deja entender la gravedad de este problema” sentenció.

Ante esta alarmante declaración, el Jefe Policial indicó que “Con ustedes que son los representantes de los medios de comunicación venimos comentando esta grave situación. Yo quiero aprovechar esta oportunidad y en memoria de la niña que ha muerto recientemente en Lima, para que trabajemos en forma conjunta sobre todo en el aspecto preventivo”.

“Está bien que, en el aspecto penal y con ayuda de la policía, a estos sujetos tarde o temprano se les va a capturar y juzgar, pero lo cierto es que tenemos un gran problema sobre todo en las zonas rurales, en donde se tiene la mala costumbre o tabú de que niñas de solo 12 o 13 años de edad pueden tener relaciones sexuales con su consentimiento” agregó.

“Es ahí en donde reside el problema: En los menores de edad lo que se protege es su integridad sexual, no su consentimiento. Es inconcebible aceptar que una niña de 12 ó 13 años tenga en su poder la capacidad de decisión de tener o no relaciones sexuales, con el peligro de que posteriormente se pueda convierta en madre… Eso no puede ser” manifestó visiblemente molesto el jefe policial.

“En este aspecto todos tenemos que ver, los padres, las autoridades, los tenientes gobernadores, las rondas campesinas. Si no trabajamos en forma unida, este problema podría agravarse aún más” añadió.

MENORES EBRIOS EN “GLOBEADA”

Otro aspecto que menciono el jefe policial de Cajamarca, es el preocupante problema de ingesta de bebidas alcohólicas por parte de menores de edad, hecho que se pudo verificar el sábado pasado en la explanada del Qhapac Ñan.

“Un ejemplo de esto es lo que se observó en la “globeada” del pasado fin de semana, en donde hubo gran cantidad de menores de edad consumiendo alcohol, algunos solos y otros incluso en compañía de sus propios padres. Yo les pido que nos apoyen, todo no va a ser la policía, todo no va a ser la fiscalía. Los padres de familia tienen que tener el control de sus hijos. Yo pregunto: ¿Qué puede pasar con una niña o señorita de 13 o 14 años de edad que se encuentra en estado etílico? Ustedes señores periodistas y el púbico mismo pueden sacar sus propias conclusiones” finalizó.