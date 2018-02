Se apoyan entre cremas

UTC visitará a Universitario este sábado en Lima por la segunda fecha del Torneo de Verano.

El gerente de comunicaciones de la “U”, Juan Carlos Ortecho, indicó que el club ‘merengue’ está para apoyar al UTC, y descartó pedir los puntos, en caso no se programe el duelo este sábado.

“Mal haríamos en sacar ventaja. Universitario no va a pedir los puntos, en el caso que no se pueda programar el partido. Es una situación difícil para ellos (no tienen localía). Además, tampoco tenemos buena experiencia en pelear puntos en mesa (puntualizó en Juan Monroy) y no tenemos la confianza en que eso sea lo mejor para Universitario”, declaró Ortecho.

Luego, añadió: “Si en caso ellos no tengan un estadio donde ejercer su localía, el Estadio Monumental está a disposición de ellos. Creemos que hay que hacer todos los esfuerzos posibles para que los partidos se jueguen en la cancha”.

Además, Ortecho aseguró que están a la espera de la resolución sobre el caso de Nelson Cabanillas, futbolista juvenil quien está imposibilitado de jugar en Universitario de Deportes por pertenecer a la Academia Héctor Chumpitaz.