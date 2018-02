EL MIRADOR – Laca… Goyo = Venezuela = Cajamarca =Perú

Por Homero Bazán Zurita

Goyo Santos dixit: “Es lindo Venezuela y su lucha indesmayable contra el imperialismo, es hermosa la lucha que libra Lula en Brasil, y ahí mucho cuidado, cuando todos gritan aquí contra la corrupción”.

O sea para este político y sus adláteres (DRAE = Persona subordinada a otra de la que parece inseparable) Venezuela es un paraíso y Lula es una inocente palomita. De esta última opinión hay que responderle conque la justicia brasileña se ha puesto los pantalones, empezando por el súper-juez Sergio Moro, y no se está “casando” con nadie y actuando de acuerdo a ley y evidencias contundentes. Mala suerte pues si un presidente izquierdista, con muchísima popularidad y buenos logros en sus gobiernos, resulta que también es corrupto, para tener millones y hasta billones de reales para comprar poder, continuar indefinidamente en el control político y económico de Brasil y también para resolver sus asuntos personales y familiares. Más de la mitad de país carioco piensa que Lula debe de estar preso.

Y qué comentar de Venezuela, de la cual diría mejor: de la ahora paupérrima Venezuela. Acochada por un dictador perverso que está destrozando al pueblo venezolano obligando a cientos de miles a escapar de un estado de cosas que ya no da para más. Con problemas políticos graves, con un poder omnímodo del dictador, con el apoyo corrompido de las fuerzas armadas y los grupos paramilitares armados por el gobierno, con los líderes de oposición presos, desterrados o amenazados, con una inflación peor que la del Apra I, con un pueblo de hambre, con escaparates vacíos de agua, alimentos, medicinas y papel higiénico. Es decir, una miseria hasta en los servicios básicos. Tres de cada cuatro peruanos piensa que el dictador no debe participar en la Cumbre de las Américas en abril de este año en Lima por ser persona non-grata para las democracias.

Y esto es lo que quieren los “goyistas”. Ya los gobernantes regionales del MAS han puesto a Cajamarca en el último puesto de desarrollo social y económico (y su líder Goyo ya estuvo preso y su caso judicial por corrupción está en veremos todavía) y querrán ponernos en condiciones venezolanas, que es según su maestro y guía el modelo a seguir. De ser así tendremos que emigrar a las regiones aledañas y si por algún albur del destino (que lo dudo muchísimo) Goyo sería presidente del Perú, ahí sí nos jodimos y a escapar a los países vecinos. Y esto no es mentira o falsedad o difamación o calumnia: toda la comunidad internacional está en contra de Maduro y lo que le está haciendo al pueblo venezolano; no hay que ser ciegos u obtusos ante esto.

Cajamarquino, cajamarquense, cajamarqués, cajacho y hasta cajamarcudo, les hago una invocación: Ni se te ocurra votar por Goyo o sus candidatos, porque ya sabes en qué piensan convertir a Cajamarca y también al país. Dicho de otro modo, ellos quieren que Cajamarca y el Perú sean una nueva Venezuela, dictatorial, corrupta, antidemocrática, sin gobernabilidad, con vocación de perpetuarse en el poder, que no respeta los derechos humanos, que asesina, que favorece a ciertos grupos y a ciertos militares poderosos para que no haya un golpe de estado y en donde no hay ni los servicios elementales como comida o medicinas. Y si por desgracia fuera así: a limpiarse el cucú con papel periódico u hojas de plantas (cuidado que sea nomás de ishguín), porque papel higiénico no va a haber.

Ya estamos advertidos y no nos quejemos más tarde.

Ya vengo… la otra semana.