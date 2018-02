Estadio asegurado

Las ‘Águilas cutervinas’ no tendrán problemas en disputar la segunda fecha ante los ‘Santos’.

La Comisión de Licencias habilitó, el último jueves, el estadio ‘Carlos Olivares’ de Guadalupe para que el club Comerciantes Unidos de Cutervo pueda jugar de local en dicho recinto a lo largo del año. El escenario que usa habitualmente, el ‘Juan Maldonado’ fue rechazado de manera definitiva.

De este modo, este fin de semana, Comerciantes Unidos podrá disputar con normalidad su duelo ante la universidad San Martín por la segunda fecha del Torneo de Verano.

La Comisión de Licencias, también aprobó otros recintos que ya tenían todo en regla. Solo Municipal y UTC tuvieron problemas similares al del cuadro cutervino y tendrán que jugar en escenarios ajenos a lo habitual.

DATO

San Martín y Comerciantes Unidos se vieron por última vez el 24 de octubre y el resultado quedó a favor de los ‘Santos’ por 3 – 2.

Rampla Juniors pide indemnización a UTC

El asesor legal del Rampla Juniors, Ignacio Durán, explicó el por qué el club uruguayo viene solicitando una indemnización económica a la gente de UTC, luego de no solucionar a tiempo el tema del escenario deportivo para afrontar el choque de la Copa Sudamericana.

“Acá Rampla lo único que quiere es que se haga valer el reglamento, no es que sea algo en contra del equipo peruano. Sucede que nosotros ya habíamos preparado una logística prevista, hubo dinero para el viaje, hospedaje y hay perdidas ajenas al club Rampla Juniors”, dijo Durán.

Luego, el asesor legal del equipo uruguayo comentó que “la Conmebol parece desconocer el reglamento. Esto no es un problema de causa mayor, porque se sabe desde hace mucho tiempo que el campo no está en condiciones para jugarse. Rampla no quiere sacar ventaja deportiva, lo que pretendemos es una indemnización de parte del club. Rampla jamás pidió los puntos por el partido”

“La cifra no la puedo precisar hasta el momento, porque hasta hoy estamos reprogramando vuelos, fechas y hasta ahora no tenemos la cantidad de la pérdida. Rampla ha tomado como decisión jugar el partido la próxima semana en Lima”.