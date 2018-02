Lazio se quiere bajar al líder

El duelo más atractivo de la fecha 24 en la Serie A se juega hoy con la Lazio y el Napoli como protagonistas. Los de Simone Inzaghi vienen de un par de descalabros en las jornadas más recientes, y ahora se miden con unos Azzurri que quieren seguir en lo más alto de la tabla.

El Estadio San Paolo abre sus puertas para que el Napoli reciba a la Lazio en partido que corresponde a la fecha 24 del Calcio italiano. Ambas escuadras se mantienen aún en los puestos de la UEFA Champions League, y los de Maurizio Sarri quieren aprovechar los tropiezos de los Biancocelesti para asegurar el primer puesto.

El cuadro de la Lazio viene de caer por segunda vez consecutiva después del 2-1 ante el Cagliari. Con este resultado los dirigidos por Simone Inzaghi se quedaron en el tercer puesto de la Serie A con 46 puntos. Después del duelo de este sábado, los Biancocelesti enfrentarán al Steaua de Bucarest en la UEFA Europa League.

Del otro lado, el Napoli continúa con su buena racha de victorias que le dejan permanecer como líder de la clasificación general con 60 unidades. En su partido más reciente los dirigidos por Maurizio Sarri vencieron por 2-0 al Benevento, con anotaciones de Marek Hamsik y de Dries Mertens, quien llegó a 14 tantos en la temporada.

PROGRAMACIÓN, LIGA ITALIANA (HORA PERUANA)

SÁBADO 10: 9:00 a.m. SPAL vs. Milan, 12:00 p.m. Crotone vs. Atalanta, 2:45 p.m. Napoli vs. Lazio