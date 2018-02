Partidazo en el Derbi de Londres

Los cuadros de Arsenal y Tottenham Hotspur se miden este hoy en el Derbi de Londres, que corresponde a la fecha 27 de la Premier League. Los Gunners vienen con la motivación de haber pasado por encima del Everton, pero enfrente tienen a un equipo de Mauricio Pochettino que tiene 11 partidos sin perder.

Una nueva edición del Derbi se jugará en el Estadio de Wembley en la fecha 27 de la Liga Premier de Inglaterra. Los de Arsène Wenger siguen con los altibajos de la temporada, pero una victoria los podría acercar nuevamente a los puestos de copas europeas.

El Arsenal llega a este partido ubicado en la sexta posición de la tabla general con un total de 45 puntos. En su partido más reciente, los Gunners de Wenger consiguieron una importante victoria sobre el Everton en un partido que terminó con goleada de 5 tantos contra 1, y donde el recién llegado Aubameyang contribuyó con una anotación.

El Tottenham por su parte, viene de un empate sufrido con el Liverpool en el campo de Anfield. En aquel encuentro los Spurs perdían por 2-1 a pocos minutos del final del partido, pero un polémico penalti señalado a su favor fue bien aprovechado por Harry Kane para poner la igualdad en el marcador.

PROGRAMACIÓN, PREMIER LEAGUE (HORA PERUANA)

SÁBADO 10: 7:30 a.m. Tottenham vs. Arsenal, 10:00 a.m. Everton vs. Crystal Palace/ Swansea vs. Burnley/ Stoke City vs. Brighton/ West Ham vs. Watford, 12:30 p.m. Manchester City vs. Leicester

DOMINGO 11: 7:00 a.m. Huddersfield vs. Bournemouth, 9:15 a.m. Newcastle vs. Manchester United, 11:30 a.m. Southampton vs. Liverpool

LUNES 12: 3:00 p.m. Chelsea vs. Albion