INFORME – Campaña electoral 2018 debe tener una perspectiva de futuro

Las elecciones son una oportunidad para hacer un balance sobre lo que pasó en el 2017, y a partir de esta base redefinir las prioridades en el país, afirmó el presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, Federico Arnillas Lafert.

Por: Percy Buendia Quijandría

En las campañas de los próximos comicios regionales y municipales debe primar una “perspectiva de apuesta por el futuro”, y dejar de lado los enfrentamientos que caracterizan estos procesos, sostuvo el presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP), Federico Arnillas Lafert.

Las elecciones, aseveró, constituyen una oportunidad para efectuar un balance sobre lo que ha pasado en el 2017 y en torno a eso redefinir las prioridades en el país.

VISIÓN

“El mundo ha tomado un acuerdo medular, que tiene un lema que nos parece clave para el Perú, la idea es ‘que nadie se quede atrás’. Es un desafío de toda la humanidad que nos compromete como país, y pensamos que este es un tema que vale la pena colocar en el centro de la agenda electoral”.

En ese contexto, Arnillas invitó a todas las organizaciones y partidos políticos “a preguntarnos quién se está quedando atrás en nuestra región y en torno a ello podamos ponernos de acuerdo en una agenda común”.

El presidente de la MCLCP expresó la necesidad de llegar a estos compromisos “para este proceso electoral y para los próximos cuatro años de gestión gubernamental en torno a lo que tenemos que hacer para ‘que nadie se quede atrás’ en cada uno de nuestros territorios”.

PERSPECTIVA

“Ese ponerse de acuerdo es darle al proceso electoral una perspectiva de apuesta por el futuro, de no quedarnos en el conflicto, en la competencia, y avanzar en el esfuerzo de encontrar cosas comunes de las que depende el futuro de nuestra localidad, región y de nuestro país”, señaló al Diario Oficial El Peruano.

Arnillas recordó que no hay tiempo que perder, pues “estamos en una carrera para lograr que los peruanos y las peruanas que participen en el proceso electoral propongan sus visiones en el marco de este desafío y logremos los acuerdos concertados. De eso depende el futuro del Perú y el futuro de la humanidad, al menos en lo que como país nos toca colaborar”.

En sus palabras por los 17 años de trabajo de la MCLCP respecto a lo avanzado y los desafíos de futuro, dijo que el aniversario es una oportunidad de efectuar un doble balance, “de este período largo de democracia y también del último año”.

“Cuando uno mira la historia del Perú descubre cambios muy importantes y es valioso subrayarlos. El primero tiene que ver con la pobreza. Nosotros la entendemos de manera multidimensional, pero es difícil medir todas estas dimensiones y quizá algunos datos puedan ayudarnos a entender cómo ha cambiado”.

PERÍODO

Desde 2006 al 2016, detalló, pasamos a ser casi el 50% de la población en situación de pobreza monetaria al 20.7%; es decir, siete millones 304,000 peruanos dejaron de ser pobres en ese período. En el caso de la pobreza extrema, aquella que da cuenta de cuántos compatriotas viven sin poder costear una canasta básica de alimentos, bajó de 13.8% al 3.8%, agregó.

“Si hablamos de la desnutrición crónica, vemos que hoy en día el 13% de niños y niñas menores de 5 años la padece, respecto al 27.8% que la sufría en el 2008”.

Arnillas manifestó que se registran avances importantes y existen tareas pendientes en la lucha contra la pobreza. Una de estas es reducir la anemia, que afecta al 44% de niños menores de 36 meses y es un problema de salud pública muy grave porque se presenta en el inicio de la vida, alertó.

“Hay avances en otros campos, como el acceso al agua, que se ha incrementado del 70.2% de hogares, en el 2004, al 87.9%, en el 2016; mientras que el acceso al desagüe aumentó de 64.6% a 78.7% en el mismo período. Aún tenemos un retraso muy importante en zonas rurales”.

La pobreza –afirmó– ha disminuido, pero no las desigualdades y esta situación es parte de las preocupaciones sustantivas para el Perú de hoy y para el Perú de mañana. Es importante consolidar esta reducción y enfrentar las desigualdades que persisten, y la Mesa ha sido y debe seguir siendo un factor clave para este proceso, enfatizó.

“Mediante este espacio se han concertado políticas públicas que han llevado a darle prioridad a estos temas y a algunos sectores de la población como la infancia, por ejemplo; prioridad en la asignación de recursos, recaudando más y gastando con más eficacia”.

En estos años, los ciudadanos “hemos discutido y trabajado con representantes de partidos políticos y hemos construido acuerdos concertados de gobernabilidad, que han ido permitiendo la continuidad de las políticas en el país”, rememoró.

Arnillas agradeció a los miembros de la MCLCP y a las organizaciones de sociedad y el Estado que forman “parte de este mecanismo nacional, descentralizado de diálogo y concertación y que durante estos años ha buscado contribuir a la reducción de la pobreza en el Perú”.

AÑO CRÍTICO

Federico Arnillas manifestó que el 2017 ha sido especialmente difícil y quedará como un año crítico en la historia del país, pues –sostuvo– a la desaceleración económica previa se sumó el impacto de El Niño Costero, que afectó a un número importante de regiones y motivó una atención especial de parte de los equipos regionales, nacional y la presidencia de la MCLCP. “Aún no tenemos las cifras definitivas, pero no sería de extrañar que nos encontremos con que la pobreza monetaria en el país no haya disminuido en el 2017.

Podemos ver cifras preliminares en los niveles de empleo e ingresos, que nos hablan de una situación delicada, de un retroceso en el empleo formal y de una caída o un estancamiento en los salarios medios de hombres y mujeres, las desigualdades que existen entre unas y otros se mantienen”.

Los embates de El Niño Costero obligaron a declarar en emergencia a 13 regiones del país donde hubo desbordes de ríos, caída de huaicos e inundaciones como consecuencia de fuertes lluvias. Los departamentos más afectados fueron los del norte, donde, además de las otras jurisdicciones, se ejecuta la reconstrucción con cambios.

INICIOS

Era el 18 de enero del 2001 cuando se promulgó el Decreto Supremo Nº 001-2001-Promudeh, mediante el cual se formalizó la creación de la MCLCP, a partir del acuerdo entre el Estado, representado por el gobierno de transición de Valentín Paniagua, y diversas organizaciones de la sociedad.

El padre Gastón Garatea Yori hizo las consultas a las organizaciones sobre la posibilidad de participar en un espacio de este tipo. Después se le designó para asumir la presidencia de la Mesa de Concertación. Unos años después, Javier Abugattás Fatule asumió el cargo.