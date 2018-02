COLUMNA EL PUCHERITO

Se fue Ño Carnavalón y ahora empieza el carnaval político

Hola, hola mis cajachitas y cajachitos, pasó el alboroto, la farra, la jarana carnavalera, se nos fue el carnaval y habrá que esperarlo hasta el próximo año, como se sabe, se conoce este personaje el más esperado por los cajamarquinos retorna con nuevos bríos para verlos saltar cual cabríos y, de juro que el próximo año habrán nuevos críos ya que en el carnaval se da de todo, en fin quedan las unshas para que siga la fiesta todos los fines de semana.

Bueno se fue el carnaval y, ahora llegará el carnaval político, aunque algunos ya han empezado tempranamente este carnaval pintando paredes con lemas proselitistas y algunos grajos hasta utilizaron el corso de carnaval para exhibirse, aunque después, no porque al que madruga Dios lo ayuda de juro cuando tengan la elección perdida van a ir que llorar al río del Mashcón a moco tendido.

Este pucherito va a estar atento a lo que ofrezcan los candidatos, de juro que van a ofrecer como siempre el oro y el moro, pero él te de la coshanga, no solo está en que ofrezcan, sino que cumplan, de eso ya los cajachos tienen experiencia, unos regalan kilitos de azúcar, arroz, otros cajitas de fósforos, gorros, polos, almanaques, etc. etc. otros más pudientes sin saber cómo obtuvieron sus chibilines por millones regalan bailes gratis al aire libre trayendo a los mejores conjuntos, orquestas y, sin duda chupa a por doquier. Y después cuando llegan al poder se olvidan de todo.

El carnaval entonces seguirá con payasos y sin payasos, algunos ya salieron en el lunes 12 en el corso, allí estaban muy campantes saludando cual reinas o perdón reyes, Porfirio, Sergio, Julca, Miguel Rojas, entre otros, lo cierto es que la población ya los conoce, y sin duda en las urnas en el mes de octubre castigarán a quienes ya se creen ganadores.

Hay mucho que hablar de lo que se viene y avizora con el carnaval político, unos ya están, han sido considerados a dedo, no han respetado las elecciones internas, otros no tienen partido, otros están buscando alianzas, otros vientres de alquiler, en fin en la viña del señor todo se verá en este año electoral. Eso sí hay que pedirle a los cajachos que esta vez no se equivoquen, de lo contrario tendremos una Cajamarca con cuatro años más de atraso.

Por hoy está bueno. Hasta mañana.