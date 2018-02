ENTREVISTA – “El incremento de la RMV no debe darse como iniciativa o planteamiento de PPK”

Panorama Cajamarquino conversó con Carmela Sifuentes, presidenta de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), quien se pronunció sobre lo planteado por el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), para que se debata en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT) el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV). A continuación sus declaraciones:

Por: Pedro Aliaga Correa

– ¿Cómo ha recibido la CGTP lo planteado por PPK para debatir el incremento del sueldo mínimo vital?

– La CGTP, dentro de su plataforma y agenda que ha presentado al presidente de la República, cuando era candidato y ahora como jefe de Estado, uno de los principales puntos es el incremento del sueldo mínimo vital. En segundo lugar, el alza o el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV), no es un costo, más bien es un derecho; y tercero son diez años que se discute en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT) ese derecho, nunca se llega a acuerdos, puede ser como el presidente Ollanta Humala al final de su gobierno dijo que se incremente a 850 soles. Hoy Kuczynski ha dicho que se evaluará y se haga en el CNT.

– Pero ustedes se han retirado del CNT.

– Exactamente, hemos suspendido nuestra participación porque nunca se llega a verdaderos acuerdos, ahora para retornar se tiene que hacer una evaluación de parte de todas las bases como también lo determinaron. En tercer lugar, nosotros no creemos que PPK tenga esa voluntad política de hacer el incremento, porque si tendría la voluntad dijera que de una vez se aumente la RMV, él dice se evaluará y que retorne al CNT, pareciera que es un populismo del mandatario, dado pues que ha bajado en las encuestas y cada día va descendiendo más.

NO COINCIDEN

CON GARCÍA

– Esa posición también la tiene Alan García.

– No, no, no, nosotros nunca podremos coincidir con el señor, si él se sube al carro de lo que es el populismo, ya lo conocemos como es él; sin embargo, él tampoco nunca tuvo voluntad de hacer el incremento sino después de mucho tiempo, no es la coincidencia, si es que hay una coincidencia es algo fuera de lo común. Esa es nuestra decisión y la hemos tomado al primer momento que ha surgido este anuncio del presidente.

– El Gobierno desde el Ministerio de Trabajo ha planteado aumentar a 930 soles. ¿La CGTP cuánto estaría sugiriendo?

– Si se hubiera cumplido tal como la ley lo dice, cada dos años hacer un incremento del 10 % ya estaríamos hablando de 1 300 soles, lo de nosotros siempre ha sido un objetivo la canasta básica familiar que es de 1 500 soles.

– ¿Van a retornar al CNT?

– Nosotros, como le digo, no estamos decidiendo todavía retornar hasta después de la asamblea nacional de delegados que tenemos el 3 de marzo, porque eso tiene que ser orgánico, fue una decisión de la asamblea; sin embargo, nosotros estamos acudiendo a reuniones con el ministro de Trabajo, porque tenemos agenda que cumplir rápidamente. El CNT lo han tomado solamente como una mesa de partes y como mecidas. Tenemos una reunión con el ministro de Trabajo, Barreda Jara, y también le estaremos preguntando cuál es su decisión, porque en la última reunión que tuvimos, él dijo que no le apresura el Consejo Nacional del Trabajo, sino seguir trabajando, pero PPK inmediatamente, sin consultar, pareciera el ministro, él hace el anuncio, entonces estaremos evaluándolo.

AUMENTO

DE LA RMV

– ¿Ha sido bienvenido el planteamiento de PPK de incrementar la RMV?

– Nunca es bienvenida cuando no quiere reconocerse como un derecho, pero nuestras dudas como actúa PPK, por la forma cómo está gobernando y por su baja popularidad quieren en este momento hacer populismo.

– Alan García, congresistas y políticos han dicho que esto lo hace PPK para subir en las encuestas.

– Claro, puede ser que ellos tengan esa opinión, pero eso creo que ya el pueblo peruano y los mismos trabajadores lo tenemos muy claro, esto no va a ser que suba en las encuestas, es un derecho, no necesariamente tiene que subir en las encuestas y nosotros lo que propiciamos es dinamización del mercado interno, como que tengan dinero en el bolsillo los trabajadores para poder invertir y de esa manera dinamizar el mercado interno; sin embargo, estaremos evaluando en estos días, pero nosotros le tenemos muy poca credibilidad de lo que PPK está hablando, porque siempre ha prometido, le hemos presentando nuestra agenda y nada de eso se ha cumplido.

– Todos los sectores son golpeados, también los cesantes y jubilados.

– Por supuesto que sí, y es que dentro de la plataforma que le digo, el primer punto de agenda es sueldos, salarios y pensiones justas para los trabajadores, obviamente los jubilados son los más perjudicados en el sector público, pero en el sector privado también vemos que hay mucha informalidad por causas de estas políticas del gobierno que desde Fujimori están implementando.

VICEMINISTRO

CAJAMARQUINO

– Hay un viceministro de Trabajo que es cajamarquino.

– Sí, nos hemos reunido con ellos, exactamente el abogado Manuel Vásquez, lo conozco desde Cajamarca, a pesar que tenemos ideologías diferentes, siempre habíamos querido trabajar por Cajamarca, eso fue lo último que le dije, si Manuel está acá hay que trabajar por Cajamarca y por los trabajadores, esperamos pues, porque está muy movida la situación con todos estos aspectos y con las cortina de humo como con Nicolás Maduro, etc., pero tenemos que ser muy claros, el 1 de marzo estaremos haciendo una movilización sindical al Ministerio de Trabajo, luego el 8 de marzo en favor de todas las mujeres a nivel internacional, que va a ser una huelga internacional de las mujeres contra la violencia y la corrupción, y luego el 12 de abril también estaremos haciendo una movilización por todo lo que va a darse en el encuentro de todos los presidentes de América acá en Lima. Hay una movilización y como le digo una turbulencia en el Perú, pero que eso no nos distraiga y nos tengan que poner cortinas de humo.

– ¿Creen que lo de Nicolás Maduro es una cortina de humo?

– Por supuesto que sí, es una cortina de humo para que la gente esté discutiendo por la baja popularidad de PPK y por todos los desaciertos que está haciendo del presidente, incluso esto de decir a Nicolás Maduro venga y después no venga, es eso poca seriedad del Perú. Alguien decía, no lo digo yo, sino grandes personalidades, cómo es posible que el Perú está bien que va a recibir a todos los presidentes, pero no son todos los presidentes de América, son cuestiones como un error más de PPK, para poder desvirtuar lo que realmente está aconteciendo en nuestra patria.

– ¿Para la CGTP, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro es bienvenido al Perú?

– Nosotros no podemos decir que ningún presidente sea bienvenido, ni mal venido, sino que tiene que cumplir su rol de ser parte de todos estos países americanos que van a estar en la cumbre, no podemos decir eso, en todo caso también el presidente de Honduras que tiene grandes problemas sobre derechos humanos, tampoco podría ser bienvenido, pero sobre esto no dice nada PPK, ni tampoco la señora Aráoz, entonces yo creo que todos los presidentes tienen el derecho de venir acá, discutir y ya el mismo pueblo será el que determine, y los mismo pueblos de la nación, porque nosotros no podemos también inmiscuirnos en los problemas de las patrias que son en cada uno de los países porque tenemos que conocer la realidad de ellos.