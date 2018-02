Se conoció el fixture de la Primera División – Cajamarca

Hace unos días se conoció el fixture del Campeonato de Primera División 2018 de la Liga Distrital del Fútbol de Cajamarca; sin embargo, aún no se conoce dónde se va a jugar el torneo ya que el estadio Héroes de San Ramón no está apto para albergar los encuentros deportivos.

Por tal motivo, el día de hoy habrá una reunión – a partir de las 9 de la mañana – por parte del presidente de la Liga Distrital de Fútbol de Cajamarca, Lelis Becerra Mendoza, con el director del IPD, José Banda Marcelo, por el tema de un cambio de escenario ya que los encuentros de Primera División no se jugarán en el “Héroes de San Ramón” por el tema del grass sintético que será cambiado en los próximos meses.

Asimismo, son 10 equipos que lucharán para clasificar a la Etapa Provincial de la nueva edición de la Copa Perú 2018: Club Cultural Deportivo Juvenil UTC, Club Deportivo Semillero UTC, Club Deportivo Real JL, Club Deportivo Cristiano JOSDIC, Club Deportivo Sport Prado, Club Deportivo Agronomía UNTC, Club Deportivo Champagnat, Club Deportivo Aguerridos de Cajamarca, Club Juvenil San Ramón, Club Deportivo San Ramón.

La primera fecha está programado para este sábado 25, pero hasta el momento no se conoce dónde se va a jugar los encuentros deportivos. Por otra parte, 4 equipos clasificarán a la liguilla y solo dos representarán a Cajamarca en la Etapa Provincial del Fútbol Macho.

PRIMERA FECHA: Juvenil UTC vs. Club Deportivo San Ramón, Aguerridos de Cajamarca vs. Juvenil San Ramón, Deportivo Agronomía vs. Champagnat, JOSDIC vs. Sport Prado, Semillero UTC vs. Real JL