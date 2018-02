“Trabajaré para reducir violaciones sexuales y violencia contra la mujer”

Panorama Cajamarquino conversó con el coronel PNP Luis. Fernando Cacho Roncal, jefe de la Región Policial Cajamarca, sobre lo que dejó el Carnaval 2018 en cuanto a orden y seguridad, también de su ratificación en el cargo por un año más. A continuación sus declaraciones:

Por: Pedro Aliaga Correa

– ¿Cuál es el saldo del Carnaval 2018?

– Creo que ha dejado un saldo positivo, en primer lugar nos hemos unido con la Municipalidad Provincial de Cajamarca en estos servicios del carnaval, específicamente con el gerente Luis Vásquez; hemos trabajado también coordinadamente con la gerenta edil Judith Meza, y con otros funcionarios más. Con el coronel (r) Eduardo Mendoza hemos trabajado en todas las actividades del carnaval, creo que se ha hecho un buen servicio, no solamente los días principales, sino desde enero, tanto los viernes, sábados y domingos en las globeadas.

– ¿Cuánto personal policial se empleó?

– Me queda ese trabajo conjunto con la municipalidad, con las diversas comisiones, yo he empleado cerca de mil efectivos en las diversas actividades, sobre todo el sábado en la entrada de Ño Carnavalón, el domingo de patrullas y comparsas y el lunes en el gran corso. De repente me faltó un poco más.

Asimismo, he tenido efectivos en lo que es servicios policiales, algo de 600 en forma permanente y también 150 agentes en lo que es delincuencia. En lo que es delincuencia quiero reconocer que el lunes de carnaval nos vaciaron algunas casas, hay que ser sinceros, de repente nos faltó un poquito más en ese tema, ha sido un poco difícil porque hemos tenido que ver en toda Cajamarca, incluyendo las zonas urbano-marginales. Tal vez nos faltó un poquito más de coordinación con las rondas, con las juntas vecinales, pero en términos generales ha sido un balance positivo.

– ¿Participaron como institución en el carnaval?

– Me ha dado mucho gusto también haber participado como policía en el carnaval, el año pasado, por ejemplo, tengo conocimiento que no participaron y este año sí con un buen agrupamiento. Hemos traído a los robocops de Chiclayo que ha dado bastante alegría a Cajamarca. Repito, que es un resultado positivo, han venido más de 16 mil turistas y creo que se han llevado una buena impresión de nuestra Cajamarca.

– ¿Ha habido accidentes, peleas, violaciones?

– En este carnaval que ha pasado ha habido un accidente el sábado en la entrada de Ño Carnavalón, en horas de la tarde, en la carretera de Los Baños del Inca por el viaducto, a la espalda del Club el Inca, un joven se accidentó en su moto y ha fallecido; también una persona que ha muerto como producto, al parecer, de intoxicación alcohólica. Y en la entrada de Ño Carnavalón, en el Qhapac Ñan, hubo un joven herido de 17 años, felizmente no fue de gravedad y eso también está en investigación por la Policía. Esos son los hechos, algunos aislados que han pasado.

RESPETAN

LA PLAZA

– ¿Los jóvenes carnavaleros no han causado hechos violentos como en otros años?

– Me está o me ha dado gusto que cada año los carnavaleros están respetando la Plaza de Armas, ya no están ingresando, tampoco hacen fuerza para hacerlo, es decir respetan, eso hay que reconocerlo, pero están viniendo a la plazuela de La Recoleta, más bien hay que hacer una recomendación para que se vea un lugar adecuado, porque se concentran en La Recoleta y allí están los monumentos de nuestros héroes, hay que buscarles un lugar apropiado a donde vayan; como ellos dicen, antes la alegría era ir a la Plaza de Armas, ahora nos han botado de la Plaza de Armas, ¿a dónde vamos? Así que se debe ver un lugar adecuado en donde se diviertan, eso se tiene que ver para el próximo año.

CASOS DE

VIOLACIÓN

– Le preguntaba si ha habido violaciones sexuales.

– Que yo sepa, no tengo denuncias. Lo que sí quiero aclarar es que en Cajamarca hay bastantes casos, pero muy aparte del carnaval, hay caso de violaciones sexuales a menores de edad, pero en estos carnavales que yo sepa, no ha habido.

– Hablemos sobre esos casos de violación sexual.

– Claro, muy a parte del carnaval, como le digo, hay casos de violaciones sexuales a menores de edad en Cajamarca y muchos de ellos, los violadores, son gente cercana a la familia y justamente gracias a Dios he sido ratificado en el cargo. Agradezco al ministro del Interior, al director general de la Policía y también al pueblo cajamarquino que me viene apoyando, a todos los amigos, para mí es un compromiso más de retomar aquí la problemática, sobre todo para ver la problemática de violaciones sexuales a menores de edad, pero más en el campo de la prevención. Nosotros hemos trabajado en las capturas, hemos tenido bastantes, pero yo voy al tema de la prevención.

– Podría explicarnos.

– Mire, hay bastante casos de violación sexual de 0 a 13 años y a veces, entre comillas, son relaciones consentidas, pero sin embargo de 0 a 13 años lo que se protege es la integridad sexual, no interesa la voluntad de la menor, porque es una menor de 10, 12 años, no puede decidir y esos casos se ven en Cajamarca. Sobre eso tenemos que trabajar con educación, con salud para cambiar. Y también tenemos casos de algunos sinvergüenzas que ya tienen problemas mentales y lo hacen a la fuerza, entonces esos casos también tenemos que ver, cómo capturamos a esos sinvergüenzas para que vayan al penal.

ACCIDENTES

DE TRÁNSITO

– ¿Qué nos puede decir de los accidentes de tránsito?

– Ese es otro problema que tenemos que ver, los accidentes de tránsito.

– ¿Cuáles son las causas de los accidentes de tránsito?

– Las causas de los accidentes de tránsito son: uno, se deben al exceso de velocidad de los conductores, no respetan las velocidades y lógicamente a mayor velocidad, mayor riesgo. La segunda causa se debe a la imprudencia del chofer que no respeta las normas de tránsito, a veces se pasan la luz roja, van en sentido contrario y producto de eso pasan los accidentes. Y el tercer factor es manejar en estado de ebriedad.

– ¿Qué recomendaría?

– Una vez más reitero que por favor tomen conciencia, el manejar en estado de ebriedad, aparte de causar accidente, también es un delito conducir en estado de ebriedad, porque se ven en problemas en el aspecto administrativo como en el aspecto penal. En el aspecto administrativo le ponen su papeleta que va de 2 mil a 4 mil soles y a parte le suspenden su licencia. En el aspecto penal se les sigue un proceso.

El otro aspecto es del peatón, la imprudencia del peatón, el peatón tiene que tener conciencia de debe caminar por la vereda y el peatón cuando está borracho a veces se mete en forma imprevista, en forma brusca, a veces el carro frena, pero igual lo atropella. Esos serían los factores que este año vamos a trabajar en Cajamarca.

VIOLENCIA A

LAS MUJERES

– ¿En Cajamarca hay violencia contra la mujer?

– En Cajamarca hay un alto porcentaje de violencia contra la mujer y también hay que trabajar en ese aspecto y ahí no solo hay que pedir el apoyo del Ministerio de la Mujer, sino pedir el apoyo del sector educación, educación para mí es fundamental. Voy a comunicar prácticamente a los profesores, profesores ayúdenme a hacer esto, no esperen que estos jóvenes o estas personas mayores vayan a la cárcel, porque todo no es cárcel, tenemos que trabajar en lo que son aspectos preventivos o lo que son como yo lo llamo: controles sociales.

– ¿Cuáles serían esos controles sociales?

– Tiene que haber controles sociales en los hogares, en los colegios, en los trabajos, para que así todos contribuyamos a los que es seguridad ciudadana.

– ¿La labor que realizó el año pasado cómo se ha visto reflejada?

– A mí me da mucho gusto que el trabajo del año pasado se haya reflejado en cifras del INEI, o sea el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Este año ha dado, en la ciudad de Cajamarca en victimización hemos bajado a 13.1, somos la primera ciudad en donde prácticamente hay menos hechos delictivos.