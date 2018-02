Duilio se puso el buzo ayacuchano

El flamante técnico de Ayacucho FC, Duilio Cisneros, aseguró que recién asumió las riendas del club ayacuchano y por ello ve imposible utilizar su método de trabajo para el choque de mañana ante Sport Rosario por la cuarta fecha del torneo de verano.

“Ni bien la comisión de fútbol de Ayacucho FC aceptó mi modelo de trabajo y me confirmó que sería contratado, me junté con los jugadores y quedamos en entrenar hoy día, sin embargo no pudimos hacerlo por el tema de lluvias, incluso aún no firmo mi contrato”, dijo Cisneros.

Luego, el estratega nacional comentó que “debido a la proximidad del partido ante Sport Rosario -juegan este viernes- es imposible que utilice mi método de trabajo cuando solo quedan dos días para jugar nuestro partido. Tampoco soy mago. Por ello, no haremos cambios drásticos, más bien trataremos de ajustar algunas cosas que hemos visto del desempeño del equipo”.