Padres de familia de jardín Santa Ana exigen seguridad para sus hijos

Los padres de familia del Jardín de Niños N°209 Santa Ana de Trujillo esperan que los internos de la ex Floresta que se encuentran en la ex sede de la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional del Perú sean reubicados y así sus hijos no se vean afectados.

“Ya hemos emitido oficio a las respectivas entidades para la reubicación de los chicos. Nosotros no estamos en contra de los chicos, sino queremos la seguridad de nuestros niños”, señaló presidenta de la Asociación de Padres de Familia (APAFA) de la I.E. Santa Ana, Elizabeth Aponte Ruiz.

Asimismo, señalaron que un grupo de padres de familia no enviará a clases a sus hijos en caso no se reubique a los 140 internos de la ex Floresta. “Queremos la seguridad de nuestros niños. Hay padres de familia que no traerán a sus hijos a la escuela”, remarcó.